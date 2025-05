'Vários feridos' em atropelamento em massa em Stuttgart, Alemanha (polícia)

Várias pessoas ficaram feridas, nesta sexta-feira (2), quando um carro atropelou uma multidão na cidade de Stuttgart, no sul da Alemanha, informaram a polícia e os serviços de emergência.

"Um carro atropelou um grupo de pessoas" na região de Olgaeck, no centro da cidade, informou a polícia local no X, enquanto os bombeiros explicaram, em sua conta na mesma plataforma, que há "vários feridos, alguns com gravidade".

Segundo a imprensa alemã, o motorista do carro foi detido, mas não foram dados novos detalhes.

Uma porta-voz da polícia declarou ao jornal local Stuttgarter Nachrichten que o incidente ocorreu às 17h50 locais (12h50 de Brasília) e que pelo menos três pessoas ficaram feridas.

De acordo com a porta-voz, a polícia ainda investiga se o atropelamento foi um incidente ou um ato deliberado.

A polícia pediu à população que evite se deslocar para o centro de Stuttgart e avisou que foram registrados problemas de trânsito.

jsk/tw/jvb/an/mvv/am/aa

© Agence France-Presse