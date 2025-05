Vagas de emprego no governo dos EUA recuam novamente em meio à campanha de cortes de gastos

(Reuters) - O número de funcionários do governo dos Estados Unidos caiu pelo quarto mês consecutivo em abril, com uma queda de 8.500 empregos sem contar o serviço postal, à medida que o presidente Donald Trump e seu assessor Elon Musk continuam fazendo cortes drásticos na força de trabalho federal.

Com as recentes reduções, relatadas nesta sexta-feira no relatório mensal de emprego, as vagas no governo federal, sem contar o serviço postal, caíram em mais de 23.000 até agora neste ano.

Isso faz de Trump o presidente mais agressivo na redução da força de trabalho federal desde Ronald Reagan, que supervisionou uma redução de cerca de 46.000 no início de 1981.

Incluindo os funcionários do serviço postal, os empregos caíram em 9.000 em abril e em 26.000 até o momento em 2025.

A Casa Branca, citando uma reportagem da mídia, disse na quinta-feira que 200.000 funcionários federais haviam sido demitidos desde que Trump assumiu o cargo e colocou Musk no comando do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), que tem a tarefa de reduzir o número de servidores públicos.

O próprio Doge ainda não forneceu seus próprios números.

Mais de 75.000 funcionários federais concordaram com uma forma de saída chamada aposentadoria diferida, mas eles permanecerão nas folhas de pagamento do governo até o final deste ano.

No total, mais de 260.000 funcionários federais foram demitidos, aceitaram acordos de saída ou se aposentaram antecipadamente, de acordo com uma contagem da Reuters.

O site de apostas Kalshi atualmente prevê que Trump e Musk cortarão cerca de 300.000 funcionários federais até o final do ano de uma força de trabalho que excedeu 2,4 milhões no final de 2024, de acordo com dados do governo.

Se os cortes de Trump chegarem perto disso, eles serão classificados como as maiores reduções no início de uma nova Presidência desde que o Departamento do Trabalho começou a monitorar os empregos federais em 1950, superando o recorde atual de 195.000 durante o primeiro ano de Dwight D. Eisenhower, em 1953.

(Por Dan Burns)