UnB e Ministério da Justiça monitoram desaparecimento de aluna de Gana

A estudante da Universidade de Brasília (UnB) Fati Uthman Suleman, de 25 anos, natural de Gana, está desaparecida desde o fim da tarde do último domingo (27). De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o caso, a última vez em que a jovem foi vista foi na Asa Norte, bairro onde estão localizadas a instituição federal e o complexo de apartamentos destinados à moradia estudantil, onde a jovem negra reside.

Fati Uthman Suleman é aluna do curso de língua portuguesa do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) sob coordenação do Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE). A iniciativa oferece vagas de graduação gratuita em universidades brasileiras a estudantes estrangeiros.

"Desde que foi comunicada, a UnB tem mantido contato direto com as autoridades, colaborando com as investigações e prestando o apoio à comunidade acadêmica. A Universidade se solidariza com colegas, amigos e familiares de Fati e reafirma seu compromisso com o acolhimento, o bem-estar e a segurança de seus estudantes", diz a nota de ensino superior.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) também disse que a pasta está acompanhando o caso.

A Agência Brasil também entrou em contato com a Embaixada de Gana no Brasil e aguarda uma manifestação sobre o caso.

O deputado distrital Fábio Felix (Psol), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, diz que a comissão acompanha com extrema preocupação o desaparecimento de Fati Uthman Suleman.

"Através da Comissão entramos em contato com a Polícia Civil e reforçamos o apelo para que se intensifique a mobilização nas buscas pelo seu paradeiro", diz o parlamentar.

Ocorrência

A ocorrência do caso da estudante estrangeira foi registrada na 2ª delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal, localizada no mesmo bairro do desaparecimento, no Plano Piloto.

Qualquer informação pode ser passada para o Disque Denúncia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), pelo número 197, pelo WhatsApp (61) 98626-1197, e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br ou pelo site da instituição para denúncia online.