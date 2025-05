Trump propõe corte de US$163 bi em orçamento federal no próximo ano fiscal

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um corte de US$163 bilhões nos gastos federais no próximo ano fiscal, o que eliminaria mais de 20% dos gastos não militares, sem considerar os programas obrigatórios, informou a Casa Branca em um comunicado.

O Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca (OMB, na sigla em inglês) disse que o orçamento proposto aumentará os gastos com defesa em 13% e os gastos com segurança interna em quase 65% em comparação com os níveis promulgados para 2025.

Os gastos discricionários não relacionados à defesa seriam cortados em 23%, atingindo o menor nível desde 2017.

"Neste momento crítico, precisamos de um orçamento histórico - que acabe com o financiamento de nosso declínio, coloque os norte-americanos em primeiro lugar e ofereça apoio sem precedentes às nossas forças armadas e à segurança interna", disse Russ Vought, diretor do OMB, no comunicado.

A solicitação de orçamento anual da Casa Branca inclui previsões econômicas, bem como propostas detalhadas sobre quanto dinheiro deve ser gasto por cada órgão do governo para o ano fiscal que começa em 1º de outubro.

No entanto, caberá ao Congresso, controlado pelos republicanos, elaborar a legislação de gastos, e o que os parlamentares acabam adotando geralmente difere da solicitação da Casa Branca.

A divulgação ocorre no momento em que os parlamentares republicanos estão trabalhando para superar as divisões internas sobre os cortes nos gastos federais para pagar por um projeto de lei histórico de corte de impostos, que eles esperam aprovar até 4 de julho.

Eles também podem ter que levar em consideração o estresse crescente na economia do país decorrente dos aumentos de tarifas pelos EUA que estão afetando o comércio global.

(Por Nathan Layne)