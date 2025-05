Terremoto de magnitude 7,4 faz Chile evacuar área por risco de tsunami

Do UOL, em São Paulo

Um terremoto de magnitude 7,4 no mar atingiu a região da Terra do Fogo, entre Chile e Argentina, na manhã de hoje.

O que aconteceu

Epicentro do tremor está a 219 km ao sul de Ushuaia, na Argentina. O terremoto aconteceu às 9h58 (horário de Brasília) na Passagem de Drake, entre o mar do extremo sul e a Antártida, a uma profundidade de apenas 10 km, segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).

Região registrou mais seis tremores secundários até as 11h43 (em Brasília), segundo o monitoramento do USGS. Não há relatos de danos estruturais nas cidades mais próximas.

Moradores evacuados por risco de tsunami. Cerca de 1.825 pessoas nos territórios costeiros da região de Magallanes e o Antártico Chileno estão sendo evacuadas após anúncio do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile.

Governo argentino também orientou saída de moradores. Autoridades estão esvaziando a área de Puerto Almanza, a cerca de 75 km de Ushuaia, na costa leste do Canal de Beagle. "Moradores estão sendo solicitados a evacuar a área como precaução e se abrigar em um local mais alto e seguro". As atividades aquáticas e de navegação também foram suspensas por algumas horas.

Pessoas evacuam em Puerto Williams após ameaça de tsunami na costa do Pacífico Imagem: GABRIEL LEIVA/REUTERS

Risco é de pequeno tsunami, com ondas de até dois metros, nas próximas horas, diz agência do Chile. Antes, o Serviço Hidrográfico e Oceanográfico da Marinha do Chile divulgou um boletim alertando para o risco de um tsunami "grande ou intermediário" na região.

Imagem de arquivo mostra vista da cidade de Puerto Williams, evacuada após o alerta de tsunami Imagem: JUAN BARRETO/AFP

Presidente pede que moradores "obedeçam as autoridades". O chileno Gabriel Boric pediu no X a colaboração da população de Magallanes. "Neste momento, nosso dever é prevenir e ouvir as autoridades".

O Chile é um dos países mais afetados por terremotos, pois fica na convergência de três placas tectônicas: a de Nazca, a sul-americana e a antártica.

Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades. COGRID regional y nacional están comenzando. Todos los recursos del Estado están a disposición. https://t.co/2qAA3TGEcN -- Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 2, 2025

*Com informações de Reuters e AFP