STOXX 600 sobe com sinais de alívio em tensões comerciais entre EUA e China

Por Sukriti Gupta

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta sexta-feira, com os sinais de uma possível redução das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China elevando o apetite por risco, enquanto os investidores avaliavam uma série de balanços corporativos e dados econômicos.

O índice STOXX 600 subia 1,08%, a 533,28 pontos, depois de registrar sua segunda queda mensal consecutiva na quarta-feira.

O Ministério do Comércio da China disse que Pequim está "avaliando" uma oferta de Washington para discutir sobre as tarifas de 145% do presidente dos EUA, Donald Trump, e que a porta de Pequim está aberta para discussões.

No entanto, a China disse que Washington precisa mostrar "sinceridade" nas negociações e deve estar preparada para suspender suas tarifas unilaterais.

"Isso representa mais um passo na direção de que as tarifas em relação aos EUA e à China provavelmente já atingiram seu pico. Portanto, o mercado está basicamente dizendo que esse é mais um sinal de que poderemos ver taxas mais baixas no futuro", disse Georgios Leontaris, diretor de investimentos para a Suíça e emergentes no HSBC Global Private Banking and Wealth.

"Mas, novamente, o mercado está consciente de que é provável que a incerteza persista. E, embora haja sinais positivos, o mercado certamente quer ver algumas ações concretas."

A Shell subia 3,2% depois que a gigante do petróleo divulgou uma queda de 28% no lucro líquido do primeiro trimestre, mas superou as expectativas dos analistas.

A Airbus avançava 4,3%, depois que a fabricante de aviões superou as estimativas trimestrais amplamente e reafirmou sua perspectiva anual.

A produção industrial da zona do euro cresceu no maior ritmo em pouco mais de três anos em abril, apesar de a atividade geral das fábricas ter permanecido em território de contração, com as três grandes economias mostrando sinais de melhora, segundo uma pesquisa.

Os investidores também estarão atentos aos dados de emprego dos EUA, que serão divulgados mais tarde.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,69%, a 8.555 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 1,65%, a 22.868 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 1,53%, a 7.710 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,04%, a 37.997 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,58%, a 13.364 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,67%, a 6.945 pontos.