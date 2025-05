Testamos o ativador de cachos da Arvensis: 'cabelo modelado e menos frizz'

Na minha última ida ao salão de beleza, a profissional usou no meu cabelo os produtos da Arvensis, que tem feito sucesso entre cacheadas e crespas. Fiquei tão satisfeita com o efeito que, ao sair de lá, decidi investir no ativador de cachos da marca.

De acordo com a Arvensis, o ativador é recomendado para cabelos ondulados (2a, 2b e 2c) e também para cacheados (3a). Contudo, consegui resultado até mesmo com um cabelo com curvatura mais fechada (3b e 3c). Outro ponto que me despertou o interesse foi a fórmula do produto, que contém óleo de coco, colágeno vegetal, vitamina E e filtro solar. Confira a seguir as principais impressões:

O que eu gostei

Definição dos cachos. O principal destaque foi o efeito nas áreas mais porosas do cabelo, que geralmente são difíceis de modelar. Com o creme da Arvensis, consegui um resultado bem satisfatório. Não precisei usar técnicas como dedoliss ou fitagem.

Antes e depois de usar o ativador de cachos da Arvensis Imagem: Amanda Marques/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Redução do frizz. O produto possui um pH entre 3,5 e 4,5, considerado uma boa opção para selar as cutículas e dar mais brilho aos cachos. Notei uma redução significativa no frizz, deixando o cabelo mais alinhado e também modelado, mesmo quando ele estava sem um corte bem definido.

Aroma do produto. Sabe aquele creme que parece competir com o cheiro do seu perfume de tão bom? Essa é a definição para o aroma do ativador de cachos, que tem um cheiro cítrico e concentrado.

Ativador tem consistência mais densa, o que facilita na hora da aplicação Imagem: Amanda Marques/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Facilidade na aplicação. Esse ativador da Arvensis tem uma consistência mais densa, o que facilita na aplicação uniforme pelos fios. A textura mais encorpada ajuda a definição das ondulações e dos cachos, proporcionando uma finalização mais duradoura.

Filtro solar na fórmula. Mesmo não usando muitas fontes de calor nos meus fios, o fato de ter um filtro solar na composição do creme ajuda a proteger o cabelo em dias de muito sol, que tendem a deixar os fios ainda mais ressecados. O creme realmente forneceu uma proteção contra danos.

Embalagem antiga do ativador de cachos Arvensis Imagem: Amanda Marques/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Bom rendimento. Apesar de usar constantemente o creme, percebi que não é necessário aplicar muito produto para conseguir uma boa distribuição e, consequentemente, mais definição nos cachos. A marca está mudando a embalagem do produto, portanto, é possível encontrar a nova versão, com o frasco laranja, ou a antiga, de cor preta.

Pontos de atenção

Fios pesados. Não foi difícil notar que o creme pesou mais os cachos, um efeito que costumo evitar. Porém, isso foi resolvido ao aplicar um óleo capilar, para trazer definição, sem abrir mão do volumão.

Tipos de cachos. O produto pode não ser indicado para cacheadas e crespas de curvaturas mais fechadas a longo prazo, pois os efeitos tendem a acabar poucos dias após a aplicação.

O que mudou para mim

Já experimentei diversas marcas, e este ativador da Arvensis está entre o meu top 3 de produtos que mais definiram meus fios. O creme me surpreendeu ao reproduzir em casa o resultado do salão.

Quem pode gostar?

Esse creme é uma opção para quem busca definição e menos efeito encolhimento nas ondas e cachos, principalmente durante a fase de transição capilar. Além disso, pode ser usado por quem utiliza fontes de calor para secar os fios, como o difusor, já que promete proteção térmica.

Acredito que o ativador de cachos seja aquele tipo de produto ideal para usar em dias em que você quer um visual mais caprichado.

