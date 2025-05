Quem é a pessoa mais velha do mundo após morte de brasileira de 116 anos?

A britânica Ethel Caterham, de 115 anos, se tornou a pessoa mais idosa do mundo, após a morte da freira brasileira que detinha o recorde, anunciaram grupos de pesquisa especializados nesta quinta-feira (1º).

Caterham nasceu em uma cidadezinha de Hampshire, no sul da Inglaterra em 21 de agosto de 1909, vive em um asilo de Surrey, na mesma região.

A britânica, que já viveu mais que seu esposo e suas duas filhas, agora é a pessoa mais idosa do mundo, segundo o Grupo de Pesquisa Gerontológica (GRG), com sede nos Estados Unidos, e a base de dados LongeviQuest, após a morte de Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, no Brasil.

Essa bisavó é a pessoa britânica mais idosa da história, segundo a base de dados "Oldest in Britain".

Caterham, que tem três netos e cinco bisnetos, celebrou seus 115 anos em agosto, recebendo uma carta do rei Charles 3º, que a felicitou por um "feito verdadeiramente notável".

"Nunca discuto com ninguém! Escuto e faço o que eu gosto", disse em seu aniversário no ano passado, para explicar o segredo de sua longevidade.

Caterham viajou à Índia quando tinha 18 anos para trabalhar como au pair para uma família militar, fazendo a viagem de três semanas de barco.

Pouco depois de retornar ao Reino Unido, conheceu seu futuro esposo, um militar, Norman Caterham, em um jantar, e se casaram em 1933.

Ele esteve em Hong Kong e Gibraltar antes de o casal retornar ao sul da Inglaterra.

O marido de Ethel morreu em 1976 com mais de 60 anos.

Ethel Caterham, que deixou de dirigir quando estava a ponto de completar 100 anos, sobreviveu a um episódio de covid quando tinha 110, em 2020, segundo o The Telegraph.

Nesse mesmo ano, declarou à BBC que na sua vida havia "levado tudo com calma, os altos e os baixos".

Em outra declaração, ao Salisbury Journal, disse que na vida é importante "aproveitar todas as oportunidades" que são apresentadas, além de "ter uma atitude mental positiva e fazer tudo com moderação".