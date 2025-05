Quais os sinais de um egocêntrico? Frases que eles usam e como lidar

Você provavelmente já cruzou com alguém que tem dificuldade de enxergar o outro, uma pessoa que age como se só a própria visão de mundo importasse e cujas necessidades sempre parecem ser prioridade. Essa é uma das marcas do egocentrismo: a tendência de colocar a si mesmo no centro de tudo, muitas vezes sem se dar conta de como isso afeta quem está ao redor.

O comportamento egocêntrico pode se apresentar de forma sutil, como quando alguém desvia uma conversa para falar de si, ou de maneira mais evidente, como quando minimiza os sentimentos dos outros ou insiste em ter a última palavra.

Sinais típicos de um egocêntrico

Pessoas egocêntricas costumam esconder suas inseguranças atrás de uma postura de autossuficiência e controle;

Muitas vezes, egocêntricos têm dificuldade em perceber ou considerar os sentimentos e desejos dos outros — não por maldade, mas porque o foco está excessivamente voltado para si mesmos;

São resistentes em admitir falhas ou assumir responsabilidades por atitudes que impactam negativamente o outro;

Acreditam que estão sempre certos, que enxergam as situações com mais clareza do que os demais e que sua forma de agir é a mais lógica ou justa.

São comuns nesse tipo de postura frases como:

"Ah, isso também já aconteceu comigo, mas no meu caso foi bem pior..."

"Ninguém entende o que eu passo"

"Eu só estava sendo sincero"

"Isso não é tão grave assim, olha o que eu estou enfrentando"

É importante entender que o egocentrismo não é sempre intencional. Em muitos casos, a pessoa realmente não percebe que está sendo insensível ou invasiva. Isso pode ter raízes na forma como ela foi criada, em experiências de vida ou até em dificuldades emocionais que limitam sua empatia.

O egocêntrico pode estar na equipe de trabalho, no grupo de amigos, na família ou até em um relacionamento amoroso. Por isso, saber identificar os sinais e compreender de onde esse comportamento vem é o primeiro passo para estabelecer limites e preservar sua saúde emocional.

Além disso, enfrentar um egocêntrico de maneira direta ou tentar "mostrar a verdade" de forma confrontadora geralmente só piora o conflito.

Se o objetivo for manter uma convivência mais equilibrada e reduzir os atritos, o ideal é adotar estratégias mais inteligentes e sutis.

Como lidar

Retribuir na mesma moeda só alimenta o ciclo. Em vez de reagir, compreenda que o egocentrismo muitas vezes nasce de inseguranças emocionais.

Ao invés de acusar, convide a pessoa para um diálogo empático. Pergunte se ela está disposta a te ouvir e compartilhe como você se sente.

Pergunte a si mesmo se você está se anulando para manter a paz. Às vezes, a permissividade reforça o comportamento egocêntrico.

Não espere reconhecimento de quem só foca em si. Direcione sua energia para se valorizar e fortalecer sua própria saúde emocional.

Seja claro e previsível nas suas ações. Isso ajuda a diminuir desconfianças e inseguranças que podem alimentar o egocentrismo.

Transtornos de personalidade ou estados emocionais como depressão podem intensificar o egocentrismo. Nestes casos, o ideal é que a pessoa procure apoio profissional.

