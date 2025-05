Presidente da COP29 diz que Azerbaijão apresentará plano climático atrasado até setembro

Por Virginia Furness e Karin Strohecker

LONDRES (Reuters) - O Azerbaijão, anfitrião da cúpula climática das Nações Unidas do ano passado, entregará seu plano de ação climática atrasado até setembro, disse o presidente da COP29, Mukhtar Babayev, à Reuters na quinta-feira, acrescentando que o país produtor de petróleo está avançando em sua transição para a energia verde.

O Azerbaijão havia dito que usaria sua presidência da negociação anual da ONU para liderar pelo exemplo e persuadir os países a apresentar planos climáticos nacionais alinhados com a meta da ONU de tentar limitar o aquecimento a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais.

O Acordo de Paris exige que todos os países apresentem Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), ou planos de ação climática que descrevem políticas ou decisões para reduzir as emissões e as atualizem a cada poucos anos.

No entanto, apenas alguns países apresentaram planos até o prazo original de fevereiro e o Azerbaijão estava entre os que não o fizeram, o que levou a ONU a estender o prazo até setembro.

"É muito fácil declarar algo", disse Babayev, observando que os países podem ter adiado a apresentação de suas NDCs devido à necessidade de mais preparação para o desenvolvimento de seus programas.

Ele afirmou que o Azerbaijão está desenvolvendo um programa abrangente de transição para uma economia de baixo carbono e que apresentaria seu plano até setembro.

Os ativistas estão preocupados que os esforços globais para combater as mudanças climáticas estão perdendo força depois que os Estados Unidos, historicamente o maior produtor de gases de efeito estufa, sob o comando do presidente Donald Trump, se retiraram dos esforços das Nações Unidas e as grandes empresas abandonaram as metas de sustentabilidade.

Apenas 19 países apresentaram novas Contribuições Nacionalmente Determinadas, de acordo com a Climate Watch.

Este ano, o Azerbaijão passa a presidência das negociações da ONU para o Brasil, que sediará a COP30 em novembro.

(Reportagem de Virginia Furness)