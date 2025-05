Policial no Rio reclama de valor de propina de traficante: 'Só manda isso'

Um relatório da Polícia Federal identificou mensagens trocadas por um traficante do Rio de Janeiro sobre pagamento de propinas a policiais.

O que aconteceu

A PF analisou conversas do traficante Fhillip da Silva Gregório, o "Professor do Alemão". A Justiça quebrou o sigilo do criminoso, investigado na Operação Dakovo, que apura tráfico internacional de armas.

A investigação identificou mensagens trocadas entre "Professor" e um interlocutor identificado por "Ctt Pr". A análise da PF indica "várias situações que envolvem o fluxo de informações privilegiadas sobre ações policiais, bem como menções a pagamentos de propina a policiais".

Em 27 de fevereiro de 2022, um interlocutor encaminha mensagens de um policial para "Professor". Segundo o relatório, o agente reclama de "apenas R$ 1.200 de propina", pois "não estariam acostumados a receber tão pouco valor".

Ameaçam, dizendo que seria melhor entrar na comunidade atrapalhando os negócios da venda de drogas exigindo ao fim que se "Professor" desejasse aumentar a sintonia entre eles teria que aumentar o valor da propina.

Relatório da PF

Em seguida, "Professor" reage em tom ameaçador. O traficante diz que "está na vida do crime há muito tempo" e que se não aceitassem o valor pago, não receberiam nada.

Leia a conversa:

Mensagens encaminhadas ao traficante: "Outra parada, você sabe quanto você manda a gente pelo engenho? A gente não está acostumado com esse valor baixo não mano, você vende pra caramba, favela grande e só manda isso aí. 1.200, mano. É melhor ficar indo aí do que pegar esse valor. Para melhorar essa sintonia, você tem que começar a melhorar esse valor".

Professor: "Mano, tá me ameaçando? Tá falando que vai começar a entrar na favela. Aqui é papo de homem. Valor é 1.200. Se quiser aumentar o seu, tenho que aumentar todos agora. Se pegar qualquer valor, a sintonia está certa. Vida do crime, tô nessa maior tempão. Vem nessa de melhorar sintonia não. Não quer, não pega. Tem que saber falar comigo. Você está falando com Professor, mano. Não é nenhuma bola rasteira, não, trato geral no respeito e geral respeita minha palavra. Aprende a falar."

Mensagens trocadas pelo traficante "Professor" com comparsas. Imagem: Reprodução/PF

A Federal apontou também que, em outro momento, o traficante exigiu a retirada de uma viatura blindada que estava atuando na região. A investigação aponta que, em outros prints, um policial envia mensagens para "Professor" solicitando, a pedido de uma coronel da Polícia Militar do Rio, que o traficante ajudasse na devolução de um veículo de um político influente.

Em março de 2023, um comparsa envia mensagens a "Professor", com um pedido de um policial para que o traficante ajudasse a recuperar outro veículo roubado. O carro pertenceria a um irmão de um capitão amigo do policial requisitante.

Mensagens obtidas no celular do traficante "Professor", investigado na Operação Davoko. Imagem: Reprodução/PF

"Professor" tem 37 anos e é chefe do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, no Rio. Segundo o Disque Denúncia, ele é responsável pelo transporte e aquisição de armas, drogas e munição para a quadrilha da região.

O traficante, afirma a central, tem contatos no Paraguai, Peru, na Bolívia e Colômbia. Foi preso pela PF em março de 2015. Condenado a 14 anos de prisão, deixou a cadeia em setembro de 2018, após receber benefício de Visita Periódica ao Lar e nunca mais voltou à prisão.

Há um mandado de prisão em aberto contra o traficante, que consta da lista de procurados do Disque Denúncia. De acordo com a central, "Professor" tem ainda "ramificações" na cidade de Juiz de Fora (MG).

Em dezembro de 2023, o Ministério Público Federal, na Bahia, denunciou 28 investigados na Operação Dakovo, dentre eles "Professor". A acusação apontou que os acusados integravam "uma complexa e multimilionária engrenagem de tráfico ilícito de armas de fogo da Europa e da Turquia para a América do Sul".

Segundo a Procuradoria, as armas eram importadas da Europa e da Turquia para o Paraguai. Lá, tinham a numeração raspada e eram revendidas a grupos de intermediários que atuavam na fronteira com o Brasil. A investigação aponta que PCC (Primeiro Comando da Capital) e Comando Vermelho compraram parte do armamento.