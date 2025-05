Parlamento da Ucrânia votará para ratificar acordo de minerais com EUA em 8 de maio

KIEV (Reuters) - O Parlamento da Ucrânia realizará uma votação em 8 de maio para ratificar um acordo de minerais assinado com os Estados Unidos nesta semana, disse um parlamentar nesta sexta-feira, enquanto o primeiro-ministro ucraniano sugeriu que o acordo ajudará Kiev com o fornecimento de sistemas de defesa aérea.

A Ucrânia e os EUA assinaram o acordo na quarta-feira, que fornecerá aos EUA acesso preferencial a novos investimentos na extração de recursos naturais do solo ucraniano e financiará o investimento na reconstrução do pais.

De acordo com o acordo, a nova ajuda militar, se fornecida por Washington a Kiev, poderá ser apontada como contribuição dos EUA para o fundo conjunto que está sendo criado sob o acordo.

"Esse acordo nos permitirá defender melhor nosso país aqui e agora - proteger melhor nossos céus graças aos sistemas de defesa aérea norte-americanos", disse o primeiro-ministro Denys Shmyhal em reunião governamental.

O parlamentar Yaroslav Zheleznyak publicou a data da votação da ratificação no Telegram.

O acordo, fortemente promovido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, é fundamental para os esforços de Kiev de restabelecer os laços com a Casa Branca, seu principal apoiador em sua guerra contra a invasão russa. Os laços se desgastaram depois que Trump assumiu o cargo em janeiro.

Zheleznyak também citou Shmyhal como tendo dito ao Parlamento nesta sexta-feira que dois dos documentos relacionados ao acordo cobrem sua implementação e não precisam ser ratificados pelos parlamentares.

O Gabinete da Ucrânia registrou um projeto de lei no Parlamento para ratificar o acordo de minerais com os EUA na quinta-feira, de acordo com o banco de dados do Parlamento.

"Queremos ratificá-lo o mais rápido possível. Portanto, planejamos fazer isso nas próximas semanas", disse a primeira vice-premiê Yulia Svyrydenko na quinta-feira.

(Por Anastasiia Malenko)