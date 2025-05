Ouro sobe com dólar fraco, mas fecha semana em queda após forte liquidação

Os preços do ouro fecharam alta nesta sexta-feira, 2, após três sessões consecutivas de perdas, impulsionado pela fraqueza do dólar. Apesar do movimento positivo do dia, o metal precioso ainda encerrou a semana em queda, pressionado por perspectivas de alívio nas tensões comerciais conforme investidores monitoram avanço nas negociações dos EUA.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para entrega em junho fechou com alta de 0,65%, cotado a US$ 3.243,3 por onça-troy, mas na semana, o metal acumulou uma desvalorização de 1,94%.

Segundo analistas da SP Angel, as saídas de ETFs de ouro indicam que investidores aproveitaram a valorização de 21% no ano para realizar lucros. Para parte do mercado, o movimento recente abre espaço para uma correção técnica, a fim de ajustar os excessos acumulados. A liquidação da véspera ainda pesa sobre o sentimento dos investidores, e o avanço das bolsas, após a divulgação do payroll, pode continuar reduzindo a atratividade do ouro como porto seguro no curto prazo, avalia Christopher Lewis, da FXEmpire.

O cenário comercial também contribui para o enfraquecimento da demanda pelo metal. Os esforços dos Estados Unidos para fechar novos acordos e a disposição da China em retomar as negociações restauraram parte da confiança no dólar, diminuindo o apelo do ouro. Ainda assim, Nikos Tzabouras, da Tradu.com, alerta para o risco de alta do metal no médio e longo prazo. Segundo ele, um novo movimento de aversão ao risco pode reacender a procura por proteção. "A incerteza tarifária ainda está longe de resolvida, e os lucros mais recentes da Amazon e da Apple ressaltaram os riscos ligados ao comércio", afirmou.

*Com informações da Dow Jones Newswires