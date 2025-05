Organização da Agrishow planeja expandir a área da feira para 2026

A organização da Agrishow já projeta a expansão da área do evento para a próxima edição. O presidente da feira, João Marchesan, disse ao Broadcast Agro que a área será maior em 2026, diante da forte demanda por espaços. "Quando fizemos a primeira Agrishow, em 1994, tínhamos 50 expositores e 15 mil visitantes. Hoje são 800 expositores, não temos mais espaço, e estamos expandindo", afirmou. Atualmente, o espaço do evento é de 520 mil m2.

A proposta é tornar o evento ainda mais relevante no cenário internacional. "Queremos transformar a Agrishow em uma feira ainda mais internacional. Queremos receber expositores estrangeiros que queiram investir no Brasil e mostrar sua tecnologia", disse Marchesan.

Com ingressos esgotados para esta quinta-feira, 1º, feriado em função do Dia do Trabalhador, a expectativa é de encerrar o evento, nesta sexta, 2, com um total de 210 mil visitantes nos cinco dias de feira. "Entram aqui 100 mil veículos ao longo da feira. Só isso já mostra a complexidade da infraestrutura necessária: água, energia, restaurantes, banheiros...", afirmou. Ele citou ainda que a área dedicada aos restaurantes equivale a um campo de futebol, com cerca de 15 mil metros quadrados, além da presença de diversos food trucks.

Mesmo diante da escassez de crédito rural subsidiado, o interesse do produtor por investir continua firme. "Apesar da falta de recursos e do crédito caro, o agricultor continua investindo - com recursos próprios ou por meio de bancos privados", afirmou Marchesan, observando que há produtores financiando máquinas a taxas próximas de 20% ao ano. "Ainda assim, o investimento é necessário. A área plantada cresce cerca de 1,5 milhão de hectares por ano, e o mundo segue aumentando a demanda por alimentos."

Para o presidente da Agrishow, a agricultura brasileira ainda tem grande potencial de expansão sustentável. "Temos mais de 40 milhões de hectares de áreas degradadas que podem ser recuperadas e incorporadas à produção sem derrubar uma árvore sequer", afirmou.

Segundo ele, a modernização do parque de máquinas é essencial para sustentar os ganhos de produtividade. "Cerca de 50% das máquinas em uso no agro têm entre 10 e 15 anos. Ou seja, estão defasadas. Investir é essencial para continuar evoluindo."