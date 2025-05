Orçamento espacial de Trump para 2026 cancela foguete e estação lunar da Nasa

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A proposta orçamentária do presidente dos EUA, Donald Trump, busca cortar partes importantes do programa lunar da Nasa, prevendo redução de US$6 bilhões nos recursos da agência espacial para 2026, mas dá um impulso à agenda focada em Marte, impulsionada pelo bilionário Elon Musk.

O esboço do Orçamento proposto por Trump para 2026, divulgado nesta sexta-feira, cancelaria o Sistema de Lançamento Espacial (SLS) da Nasa, um foguete gigantesco construído pela Boeing e pela Northrop Grumman, e sua cápsula tripulada Orion, construída pela Lockheed Martin, após sua terceira missão em 2027 sob o programa Artemis da agência.

Cortando 24% do Orçamento atual de US$24,8 bilhões da Nasa, a proposta ameaça cancelar importantes programas científicos que afetam milhares de pesquisadores em todo o mundo. Isso anularia contratos ativos defendidos há anos em Washington por uma série de contratados pela Nasa. Além disso, anularia missões e programas nos quais aliados dos EUA desempenham papéis importantes, como a Agência Espacial Europeia, o Canadá e o Japão.

Quase todas as áreas da Nasa enfrentam cortes profundos, exceto seu portfólio de exploração humana, no qual o governo propôs um aumento de US$1 bilhão para "programas focados em Marte".

Isso prenuncia uma grande revisão do projeto Artemis, que se inclina para a visão do presidente-executivo da SpaceX, Elon Musk, de enviar humanos ao Planeta Vermelho.

Um resumo orçamentário da Casa Branca classificou o SLS e a Orion como "extremamente caros", excedendo em muito seus orçamentos. Críticos chamaram os cortes, incluindo o de 47% no orçamento científico da Nasa, de "um retrocesso histórico" para os esforços espaciais do país.

O programa Artemis, criado pelo primeiro governo Trump, tem como objetivo levar humanos de volta à Lua antes que os astronautas chineses cheguem lá, em 2030. Vendo a superfície lunar como um campo de testes para futuras missões a Marte, o Artemis se tornou um esforço multibilionário na linha de frente da corrida espacial global, envolvendo dezenas de empresas privadas e países.

O novo governo de Trump está obcecado em levar humanos a Marte, o destino há muito mirado por Musk, que gastou US$250 milhões na campanha de retorno do republicano à Casa Branca.

O foguete Starship, da SpaceX, um gigante multiuso que está no centro da visão de Musk para Marte, tem como previsão o pouso de astronautas da Nasa na Lua em 2027. Ele é um dos vários veículos envolvidos no programa, como a dupla SLS e Orion.

"O Orçamento elimina gradualmente o foguete Sistema de Lançamento Espacial (SLS) e a cápsula Orion, extremamente caros e atrasados, após três voos", afirma o resumo do orçamento, destacando o custo de US$4 bilhões por lançamento do SLS. O custo de desenvolvimento do foguete, de aproximadamente US$23 bilhões desde 2010, está "140% acima do orçamento", acrescenta.

"O Orçamento financia um programa para substituir os voos do SLS e da Orion para a Lua por sistemas comerciais mais econômicos, que dariam suporte a missões lunares subsequentes mais ambiciosas", acrescentou o resumo.

(Reportagem de Joey Roulette)