Orçamento de Trump para EUA indica cortes drásticos em pesquisa científica

Por Ahmed Aboulenein

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca quer reduzir gastos com saúde nos Estados Unidos em mais de 25% no próximo ano, com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) enfrentando cortes de orçamento de bilhões de dólares.

O governo do presidente Donald Trump propôs nesta sexta-feira um corte de US$163 bilhões no orçamento federal que reduzirá drasticamente os gastos em áreas como saúde, educação e habitação no próximo ano, enquanto aumenta os gastos com defesa e segurança nas fronteiras.

O orçamento proposto solicita US$93,8 bilhões para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos - um corte de US$33,3 bilhões, ou 26,2% - em relação ao orçamento deste ano, de US$127 bilhões.

Isso inclui uma redução de US$18 bilhões, ou 40%, no dinheiro alocado para o NIH, deixando-o com um orçamento de US$27 bilhões. A Casa Branca quer cortar totalmente o financiamento de quatro dos 27 institutos e centros da agência e consolidar os restantes em cinco novos institutos.

A proposta reduz quase pela metade o orçamento do CDC, para US$4 bilhões. A Casa Branca não propôs diminuições na Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês).