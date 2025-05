Onde era o conclave antes da Capela Sistina? Escolha do papa era itinerante

Antes de se tornar o cenário icônico da escolha papal, a Capela Sistina não era o local tradicional dos conclaves. Ela foi fixada como espaço oficial da eleição apenas no século 19.

Os conclaves antes da Capela Sistina

Os conclaves eram itinerantes. Antes da Capela Sistina, as eleições ocorriam em diversos edifícios, tanto em Roma quanto fora dela.

Igrejas, palácios e até fortalezas foram usadas para abrigar o processo de escolha do novo pontífice. O local do conclave variava principalmente em função da cidade onde o papa anterior havia falecido ou onde a corte papal estava estabelecida naquele momento.

Segurança e isolamento eram importantes para a escolha do local. Desde o século 13, após o Segundo Concílio de Lyon (1274), se estabeleceu a prática de isolar os cardeais durante o conclave. Isso forçou a Igreja a buscar espaços que pudessem garantir sigilo e segurança. Palácios com estruturas fortificadas ou áreas facilmente vigiáveis passaram a ser preferidos, mesmo que, em muitos casos, não tivessem infraestrutura ideal para longas estadias.

Roma nem sempre foi o centro do papado. Entre 1309 e 1377, durante o chamado Cativeiro de Avinhão, os conclaves foram realizados em solo francês, principalmente no Palácio dos Papas de Avinhão.

A instabilidade política levou o conclave também para cidades como Perugia, Viterbo e até Florença. Essa dispersão só foi contida com o fortalecimento do poder papal e o retorno definitivo da Cúria a Roma.

11.abr.2022 - Palácio Papal de Viterbo, na Itália Imagem: NikonZ7II/Wikimedia Commons

O conclave mais demorado, por exemplo, ocorreu em Viterbo. A eleição se iniciou em 1268, no Palácio Papal de Viterbo e terminou apenas em 1271 — três anos depois. Para agilizar o processo, trancaram os cardeais, racionaram a alimentação e por fim, removeram parcialmente a cobertura do local.

A Capela Sistina passou a ser utilizada a partir de 1492. A construção, concluída em 1481 por ordem do papa Sisto 4º (de quem herdou o nome), foi usada pela primeira vez como local de conclave na eleição de Alexandre 6º, em 1492.

Pinturas de Michelangelo são vistas na abóbada e no altar da Capela Sistina, no Vaticano Imagem: Andreas SOLARO / AFP

No entanto, ela se tornou o local fixo da eleição apenas em 1878. Sua estrutura imponente, segurança e localização dentro do Vaticano a tornaram ideal para sediar o ritual mais importante da Igreja Católica. Entre os séculos 15 e 19, os conclaves ocorreram próximos à capela, no Palácio Apostólico, com raras exceções.

O simbolismo do local fortaleceu sua escolha. Além de ser um espaço funcional, a Capela Sistina carrega significados espirituais e artísticos profundos. Com o Juízo Final de Michelangelo no altar e cenas da vida de Moisés e de Cristo em suas paredes, ela representa a continuidade da tradição cristã. Eleger o papa nesse cenário reafirma a autoridade espiritual e histórica da Igreja.

* Com informações da AFP e da Reuters.