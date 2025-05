O que se sabe sobre professor que deu suposto chá com sêmen a alunas

Hallan Richard Morais, 26, foi preso em flagrante em Porto Nacional (TO), no dia 25 de abril, suspeito de oferecer um líquido contendo sêmen a alunas, com a justificativa de que a substância ajudaria na melhora das cordas vocais.

O caso está sendo investigado como tentativa de violação sexual mediante fraude. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), Hallan confessou o crime e permanece preso preventivamente na Unidade Penal de Porto Nacional. A substância está sendo periciada.

Professor se apresentava como cristão e guitarrista

Hallan dizia ser cristão e músico. Em suas redes sociais, ele postava vídeos tocando guitarra na igreja ou em casa.

Se identificava como produtor e professor. Nas plataformas digitais, Hallan se apresentava como professor de canto, produtor de áudio e vídeo.

Usava a música como abordagem. Segundo as vítimas, ele oferecia o "chá" antes das aulas de canto, alegando que melhoraria o desempenho vocal.

A empresa onde Hallan Richard trabalhou manifestou repúdio e informou que o professor de canto não presta mais serviços para o local. A empresa é citada no perfil de Hallan nas redes sociais.

Ante a gravidade, reprovabilidade e repercussão do caso envolvendo a prisão de Hallan Richard em 25/04/2025, por possíveis ilícitos sexuais, a Vegas Assessoria de Marketing vem publicamente esclarecer que a menção ao nome da empresa existente na conta de Instagram de Hallan Richard se dá somente pelo fato dele ter prestado serviços em setembro e outubro de 2023, afastado das atividades da empresa desde então.

A Vegas Assessoria de Marketing manifesta total repúdio a toda e qualquer conduta ilícita a ele imputada e confia no Poder Judiciário para que, comprovada a autoria e materialidade dos fatos, haja a devida responsabilização.

Família do suspeito solidariza com possíveis vítimas

Familiares repudiaram as acusações. Em nota, a família de Hallan disse "manifestar publicamente seu total repúdio a toda e qualquer conduta ilícita a ele imputada".

Confiança no Judiciário. A nota também afirma que a família "confia no Poder Judiciário para que, comprovada a autoria e materialidade dos fatos, haja a devida responsabilização".

Solidariedade às vítimas. Diante da gravidade do caso, a família afirmou que "atravessa um momento de grande sofrimento" e se solidariza com as possíveis vítimas.

Suspeito confessou e chá está em análise

Hallan confessou o crime. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, ele "foi ouvido e confessou o crime".

Substância será periciada. A SSP-TO informou que "foi solicitada a realização de exame pericial para confirmar se de fato trata-se mesmo de sêmen ou não".

Amostras foram apreendidas. "Quanto às substâncias apreendidas nos frascos, foi solicitada a realização de exame pericial", afirmou a SSP-TO.

Celular e HD estão sendo analisados. "Já quanto ao HD e ao celular do indivíduo, foi solicitada autorização judicial para acesso e posterior extração de dados para constatar se tem conteúdos gravados das vítimas ou a existência de materiais como pornografia infantil, dentre outros", declarou a SSP-TO.

Crime foi autuado como tentativa de violação sexual mediante fraude. A Secretaria disse que ele foi autuado por tentativa - "uma vez que a vítima em questão não chegou a ingerir a substância entregue por ele".

"Após os procedimentos legais cabíveis, ele foi encaminhado para a Unidade Penal de Porto Nacional, ficando à disposição do Poder Judiciário", disse a SSP-TO.

Investigado por outro caso. A SSP-TO afirmou ao UOL que "ele figura como possível suspeito em outro inquérito policial instaurado em 2021 e que, pela natureza criminal, tramita em segredo de justiça na 72ª Delegacia de Polícia de Luzimangues". Os detalhes dessa investigação não foram revelados, mas segundo a imprensa tocantinense, trata-se de uma suspeita de estupro de vulnerável.

Hallan Richard Morais está sendo atendido pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins. O UOL entrou em contato para posicionamento sobre o caso, mas até a data da publicação não recebeu retorno.

Como denunciar

Denúncias podem ser feitas. "Caso haja outras vítimas, as mesmas podem acionar a Polícia via 190, 180, APP Salve Mulher ou ainda procurar a 72ª Delegacia de Luzimangues", orientou a SSP-TO.



*Com informações da coluna de Carlos Madeiro, publicada em 01/05/2025