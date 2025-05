Conclave e fumaça: 10 pontos pra entender como é feita eleição de novo papa

Após a morte do Papa Francisco em decorrência de uma pneumonia bilateral, o Vaticano escolherá um sucessor por meio de um conclave, previsto para começar na quarta-feira. A reunião entre sacerdotes ocorre sempre após a morte ou renúncia de um papa.

O conclave é conhecido por ser uma assembleia de cardeais realizada por regras muito rígidas, durante a qual os cardeais se isolam do mundo exterior para evitar pressões até terem escolhido um novo Papa.

Para esta eleição, 133 cardeais devem votar - dois deixaram o pleito nesta semana. Como são necessários dois terços dos votos para escolher o novo papa, 89 apontamentos bastam para o anúncio do escolhido.

Como é um conclave?

Cardeais não têm acesso a qualquer comunicação com o exterior. A palavra "conclave" vem do latim, "cum clavis", e significa precisamente "fechado à chave". A intervenção de soberanos, de grandes famílias, ou até da força armada na escolha dos Papas levou Nicolau II a reagir publicamente em 1060, publicando a bula In Nomine Domini. Este texto codificou permanentemente a eleição dos Papas, que ficou a cargo exclusivamente dos cardeais.

Participam diversas nacionalidades. Não são apenas cardeais do Vaticano ou da Itália que compõem a eleição. Atualmente há cardeais eleitores do México, da Índia, da França, da Ucrânia e do Brasil.

Há limite de idade e eleitores. A idade limite de um cardeal para participar da eleição é de 80 anos, e o número máximo de cardeis eleitores é 120.

Os cardeais entram em conclave em no mínimo 15 e no máximo 20 dias após a morte ou renúncia de um Papa. Eles passam em cortejo da Capela Paulina até a Sistina. Em seguida, as portas são fechadas, as chaves retiradas, e o isolamento é assegurado pelo cardeal camerlengo no interior, e pelo prefeito da Casa Pontifícia no exterior.

Não há tempo certo para que o conclave seja concluído. Segundo a BBC, uma das maiores eleições da história foi a do Papa Gregório 10º, em 1268. Na ocasião, a escolha do papa durou quase três anos. Na história moderna, os conclaves já não demandam tanto tempo. A eleição do papa Francisco, por exemplo, durou dois dias.

O voto é secreto e depositado em uma urna. Os cardeais não têm direito de se abster nem de votar em si mesmos. Para ser eleito, um cardeal precisará de uma maioria de dois terços. Se depois do terceiro dia nenhum candidato alcançar o mínimo exigido, a Constituição estabelece uma pausa de 24 horas, que será dedicada "à oração, ao colóquio (...) e a uma breve exortação espiritual". Se ocorrerem outras sete votações inúteis, será feita outra pausa de um dia.

O último ato do conclave é composto por uma pergunta feita por três cardeais. Eles devem questionar o eleito se ele "aceita sua eleição como Sumo Pontífice?". Após a resposta afirmativa, segue outra pergunta, "Quo nomine vis vocari?" ("Como quer ser chamado?"). A cerimônia encerra com a parabenização do novo papa pelos cardeais.

Antes, Papas utilizavam os nomes de batismo. O último papa que seguiu essa tradição foi Marcelo 2º, eleito em 1501. Não há um consenso de quando a mudança de nome passou a ser regra. Em uma das versões dos historiadores, quem começou a mudança foi João 1º, em 523, por achar que seu nome, Minerva, era de uma deusa pagã. Desta maneira, ele decidiu alterá-lo.Para este conclave, dois cardeais anunciaram que não votarão.

A famosa fumaça

Uma fumaça é liberada para avisar se houve escolha do papa. A fumaça é produzida numa das duas chaminés instaladas na Capela Sistina, na mais moderna das duas, que funciona com um sistema eletrônico. Ela pode ser branca (caso a escolha tenha sido feita) ou preta (se ainda não existir um consenso entre os cardeais).

Antes da aparição em público, novo papa deve ir à "Sala das Lágrimas". O local, onde estão guardados os três hábitos papais, ganhou esse nome porque há rumores de que todos os eleitos já choraram por ali ao reconhecerem a magnitude da responsabilidade que acabam de assumir. Em seguida, o novo Papa vai à sacada da basílica de São Pedro após anúncio aos fiéis de que há um novo papa no Vaticano.

Imagem: Arte/UOL Imagem: Arte/UOL Imagem: Arte/UOL

*Com informações da AFP