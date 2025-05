Carro que dá 'calma' e mansão da Anitta: o que comprar com R$ 11 mi da Mega

A Mega-Sena sorteia amanhã um prêmio estimado em R$ 11 milhões. O UOL fez um levantamento de itens de luxo que poderiam ser comprados caso o ganhador optasse por isso —e acertasse sozinho as seis dezenas, claro.

Carrão que Fernando Alonso já teve

Com os R$ 11 milhões da Mega-Sena é possível comprar um dos exclusivos McLaren Elva. O piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso teve uma unidade (foto que ilustra esta reportagem).

Sistema diferenciado "manda ar" em alta velocidade para a cabine. Chamado de AAMS (Gerenciamento Ativo do Ar, em tradução simplificada), cria uma "calma" em volta do motorista e do passageiro. Segundo a montadora, isso significa que você experimenta adrenalina total, sem distrações.

Veículo é um dos mais leves já produzidos pela marca. Tem um motor V8 biturbo de 815 cavalos de potência, uma carroceria ultra-leve em fibra de carbono e é caracterizado por não ter para-brisa. Acelera de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 327 km/h.

Mansão da Anitta

Mansão que a cantora Anitta comprou em 2024 no bairro de Itanhangá, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução

Em 2024, a cantora Anitta comprou uma nova mansão no bairro de Itanhangá, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro. A casa está avaliada em R$ 11 milhões e já teria sido cenário da novela Em Família, da TV Globo, em 2014.

Mansão tem sala ampla, cozinha americana com forno a lenha, sala de ginástica e até mesmo um estúdio de música. No segundo pavimento estão quatro suítes, uma com closet e banheira de hidromassagem. Na área externa, há uma piscina, área gourmet, churrasqueira, cozinha de apoio e sauna, tudo isso com uma boa vista para Pedra da Gávea.

Mansão mal-assombrada

Réplica da Haunted Mansion, a mansão mal-assombrada da Disneyland está à venda Imagem: Reprodução/RE/MAX Collection

Calma, não é bem assim: a casa é uma réplica que vem dos desenhos da Disney. Fica em Duluth, na Geórgia, Estados Unidos, e está avaliada em R$ 11 milhões.

Com quase 930 metros quadrados, foi criada pelo arquiteto da Disney, Mark Hurt. O terraço aberto tem um lounge, sala de jantar e hidromassagem para relaxar. O quintal dá para uma área silvestre protegida, que oferece ainda mais privacidade para quem vai viver em uma rua sem saída.

Tem um bar completo, sala de jogos com sinuca, pebolim e mesa de pôquer, sala multimídia, academia, cozinha profissional, dispensa, churrasqueira externa e um apartamento que pode ser customizado sobre a garagem. No quarto andar da casa é possível encontrar os aposentos de babá, para quem tem crianças.

Apartamento com garagem no 32º andar

Garagem no 32º andar de apartamento em Nova Lima (MG) Imagem: Reprodução/PHV Construtora

No mundo do luxo, qualquer exagero é pouco. Um prédio em Nova Lima (MG) tem uma garagem posicionada estrategicamente... dentro de um apartamento no 32º andar.

Elevador exclusivo, com capacidade de 3,5 toneladas, leva veículos para o apartamento-garagem. O local tem espaço para duas vagas com direito a vista panorâmica, e mais oito vagas, inclusive com carregadores para carros elétricos.

Prédio tem um apartamento por andar, com pelo menos 757 metros quadrados. A planta padrão tem cinco suítes, além de spa privativo com jacuzzi e sauna. Há cobertura triplex O valor é estimado em R$ 11 milhões.

Edifício tem piscinas (coberta e descoberta), adega, espaço fitness com área externa, sala de massagem e estúdio de pilates. Para quem gosta de esportes, as quadras de squash, areia e tênis oficial com saibro estão disponíveis.