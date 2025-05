'Não há indícios de ataque', diz polícia alemã após atropelamento em massa em Stuttgart

A polícia de Stuttgart afirmou, nesta sexta-feira (2), que "não há indícios de ataque" depois que um veículo atropelou várias pessoas no centro desta cidade do sul da Alemanha, um incidente que deixou vários feridos.

"Segundo as nossas investigações atuais (...), nossos colegas no lugar dos fatos acreditam que se trata de um trágico acidente", declarou a polícia em um comunicado publicado em sua conta do X.

