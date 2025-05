Fones com cristais Swarovski e relógio: conheça os lançamentos da Motorola

Além de lançar novos celulares (com direito a duas versões dobráveis), a Motorola anunciou a expansão do seu portfólio de acessórios, que agora são chamados de "Moto Things" (ou "Moto Coisas").

Os primeiros itens dessa nova linha são um relógio inteligente e um fone de ouvido "open ear" (que não se encaixa totalmente no canal auditivo), incluindo uma versão com cristais Swarovski.

A previsão é de que eles cheguem ao Brasil em junho, ainda sem preço divulgado. O UOL acompanhou de perto os lançamentos, realizados em Nova York, e conta a seguir como são as novidades.

Moto Buds Loop

É o primeiro fone da Motorola com formato "open ear", que se encaixa por fora da orelha e não fica dentro do canal auditivo —lembra um piercing.

É um ótimo modelo para quem fica incomodado com os modelos intra-auriculares tradicionais.

Moto Buds Loop lembra um piercing Imagem: Marcella Duarte/UOL

Há uma versão verde escura, mais sóbria, e outra bem diferenciada, em tom champanhe, com aplicação de cristais Swarovski —reforçando o aspecto de joia que esse tipo de acessório quer invocar.

Imagem: Marcella Duarte

O som é assinado pela Bose, renomada empresa do ramo, com drivers dinâmicos de 12 mm. Há tecnologia de áudio espacial e cancelamento de ruído com inteligência artificial.

Segundo a Motorola, a autonomia de bateria é de oito horas nos fones e 37 no estojo carregador.

Moto Watch Fit

Imagem: Marcella Duarte/UOL

O modelo marca o retorno da empresa ao mercado de relógios inteligentes. É um smartwatch de entrada, com GPS integrado e recursos de monitoramento de saúde, de sono e de atividade física.

O visual lembra o do Apple Watch, com caixa retangular de alumínio. O display Oled tem 1,9 polegadas, com proteção Corning Gorilla Glass 3.

Há opções de pulseiras em diferentes materiais e estilos, como couro e tecido esportivo.

A autonomia de bateria prometida pelo fabricante é de até 16 dias com uma carga. As certificações são IP68 (água e poeira) e 5 ATM (pressão).

Novos celulares: dois dobráveis

Semana passada a Motorola apresentou ainda quatro smartphones:

Edge 60

Edge 60 Pro

razr 60 (dobrável)

razr 60 Ultra (dobrável)

Entre os destaques, estão câmeras principais de 50MP em todos os modelos, mais recursos de inteligência artificial do pacote Moto AI, e muitas opções de cores e texturas, todas certificadas pela Pantone.

Alguns dos lançamentos da Motorola Imagem: Marcella Duarte/UOL

Dobráveis compactos são um dos diferenciais da marca, desde o clássico V3, sucesso dos anos 2000. O formato permite fazer muita coisa sem precisar abrir o celular, pela tela externa, e usar as câmeras traseiras para tirar selfies com maior qualidade.

O Razr 60 Ultra chega com processador Snapdragon 8 Elite, da Qualcomm, criado para inteligência artificial, o que faz dele o celular flip mais poderoso do mundo neste momento.

Já a família Edge 60, linha premium de celulares em formato "comum" da marca estreou no Brasil no início de abril, com o Edge 50 Fusion. Agora, ganhou dois novos modelos.

O Edge 60 Pro é o mais avançado deles, com as três câmeras de 50MP e bateria de 6000 mAh, com tecnologia silício-carbono e carregamento rápido de 90W.

O Edge 60 Fusion e o Edge 60 já estão à venda no Brasil; o Edge 60 Ultra, o razr 60 e o razr 60 Ultra chegam em 15 de maio.

Modelos anteriores mais baratos

Com o lançamento das novas gerações das linhas Edge e razr, os celulares do ano passado ficaram mais baratos. Veja algumas ofertas:

*A jornalista viajou a convite da Motorola

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.