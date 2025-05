Moto guardada durante 34 anos em SP contra hiperinflação permanece 0 km

Na segunda metade dos anos 1980, a Honda CB 450 era sonho de consumo dos entusiastas de motocicletas no Brasil, antes da abertura do mercado aos modelos importados.

Um exemplar de 1987 permanece zerado, com apenas 44 km rodados no painel, após passar décadas estacionado em uma garagem da capital paulista.

Exibindo pintura, grafismos e mecânica originais, a CB 450 TR foi garimpada em 2021 pelo negociante de veículos antigos e pouco rodados Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas. A moto já encontrou outro dono.

Painel da CB 450 TR 1987 exibe a quilometragem compatível com a de um veículo zero-quilômetro Imagem: Arquivo pessoal

"Ela é zero, tem de preservá-la assim. Ficaria bem como peça de decoração na sala de casa", opina Reginaldo, que prefere não divulgar negociado.

Como outros veículos de sua época que volta e meia surgem zerados ou com rodagem baixa, a CB 450 TR foi adquirida como uma espécie de "poupança" contra a hiperinflação que afetava o País 34 anos atrás.

Conforme Ricardo, a Honda foi tirada em um consórcio como forma de "investimento".

"O primeiro dono terminou de pagar o consórcio sem nunca ter andado na moto, que até hoje quase não rodou. Ele faleceu em 2003 e a 450 TR ficou com a mesma família até este ano, quando um amigo adquiriu a motocicleta.

Moto ficou 33 anos com a mesma família; dono original a adquiriu por meio de consórcio Imagem: Arquivo pessoal

Segundo o comerciante, esse amigo fechou negócio " no impulso" e pouco depois resolveu passar a CB adiante, justamente por conta da impossibilidade de rodar com ela.

Honda CB 450 TR antes de ser adquirida por Reginaldo de Campinas do seu segundo dono Imagem: Arquivo pessoal

Reginaldo acabou adquirindo a moto e diz que, apesar do longo tempo em que permaneceu parada, não foi preciso fazer muito para deixá-la em condições de rodar - ainda que isso dificilmente vá acontecer, pois isso reduziria e muito seu valor de mercado.

"Fiz apenas uma revisão básica, que incluiu limpeza de carburador e reparo na torneira de combustível. Tudo nela está funcionando".

Legalização de placa amarela costuma demorar

Detalhe do tanque; CB 450 TR 1987 exigiu limpeza de carburador para voltar a funcionar Imagem: Arquivo pessoal

Reginaldo de Campinas destaca que o processo de troca de placa amarela pela Mercosul costuma ser demorado e complicado.

Embora combinem com carros e motocicletas antigos, essas chapas, com apenas duas letras, deixaram de ser emitidas em 1990 e rodar com elas hoje é ilegal.

Banco mantém boa forma após 34 anos, bem como a trava lateral de capacete e os grafismos Imagem: Arquivo pessoal

"Para legalizar, o ideal é ter a nota fiscal de quando o veículo foi adquirido zero-quilômetro. Aí fica muito mais fácil e rápido".

"Nesse caso, é necessário apresentar algum licenciamento antigo ou recibo de compra e venda da época", complementa.

