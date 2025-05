Moraes concede prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor

O ministro do STF Alexandre de Moraes acolheu a recomendação da Procuradoria-Geral da República e concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor, que estava preso desde o dia 25 de abril. A PGR acolheu pedido da defesa que argumentou que Collor tem idade avançada, é bipolar e sofre de Parkinson e apneia do sono. O ex-presidente foi liberado com a condição de utilizar tornozeleira eletrônica e a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deve fornecer dados da central de monitoramento. A decisão de Moraes ainda suspende o passaporte de Collor e limita as suas visitas. Ele só poderá se encontrar com advogados, pessoas da equipe médica e familiares, além outras pessoas previamente autorizadas pelo STF. Fernando Collor deixou a prisão no início da noite de ontem. Leia mais.

China diz que EUA entraram em contato para negociar tarifas. O Ministério do Comércio chinês afirmou na manhã de hoje que o governo de Donald Trump "tomou recentemente a iniciativa de transmitir mensagens ao lado chinês por meio de canais relevantes" e que Pequim agora avalia conversas diretas com Washington. É a primeira vez que a China fala abertamente em aceitar negociação. O comunicado diz que os EUA declararam "vontade de negociar com a China sobre a questão tarifária", mas pondera que falta que o país demonstre "sua sinceridade nas negociações, estando preparado para agir em questões como corrigir suas práticas erradas e suspender tarifas unilaterais". Produtos chineses importados pelos EUA são alvo atualmente de uma tarifa total de até 145%. Em reação, a China impôs uma tarifa de 125% sobre os produtos americanos. Leia mais.

Morre aos 84 anos a cantora Nana Caymmi. A artista estava internada havia nove meses na Clínica São José, em Botafogo, no Rio de Janeiro e a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, segundo sua assessoria de imprensa. Ela passou por diversas internações nos últimos anos para tratar uma arritmia cardíaca e implantar um marca-passo. Nana Caymmi nasceu em abril de 1941 e era a filha mais velha de Dorival Caymmi e de Stella Maris. Desde cedo, seguiu os passos da família construindo uma das carreiras mais bem-sucedidas da música popular brasileira. Seu primeiro trabalho foi em 1960, quando gravou "Acalanto", para um LP do pai. A música foi composta por ele para ser uma canção de ninar à filha. O corpo da cantora será velado hoje, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e o enterro está previsto para as 14h, no Cemitério São João Batista. Saiba mais sobre ela.

Parcela de brasileiros que nega risco das mudanças climáticas cresce para 9%. Segundo levantamento do Instituto Datafolha divulgado ontem, a parcela da população que afirma que as mudanças climáticas não são um risco cresceu de 5% para 9% de junho de 2024 a abril de 2025. A tendência de crescimento apareceu também em levantamento feito em outubro de 2024, quando 7% dos entrevistados disseram não ver riscos. Apesar do aumento, especialistas ouvidos pela Folha avaliam que os dados mostram que a percepção de que as mudanças climáticas são perigosas está consolidada entre os brasileiros, o que pode facilitar a adoção de políticas públicas para enfrentar o problema. A maioria dos entrevistados declarou que as mudanças do clima são um risco imediato (53%). O grupo que fazia essa afirmação era de 52% em junho de 2024 e chegou a 60% na pesquisa de outubro do ano passado. Veja os dados.

Porto Alegre segue exposta a enchentes um ano após cheias históricas. Um relatório da Anistia Internacional Brasil divulgado na quarta-feira apontou falhas na atuação do poder público para prevenir, enfrentar e reparar os danos provocados pelos desastres e alertou que as políticas de reconstrução não têm considerado as desigualdades que tornaram determinados grupos mais vulneráveis aos impactos das chuvas. Obras emergenciais de reconstrução do sistema de proteção contra cheias estão em andamento na capital gaúcha, mas soluções definitivas ainda permanecem no papel ou nas mãos da Justiça. As obras prioritárias de recomposição dos diques - da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e do Sarandi - não estão concluídas. Uma delas está prevista para fica pronta neste mês, mas a outra está parada por causa de um imbróglio judicial relacionado à remoção de famílias que vivem em áreas ao lado ou sobre o dique. Leia mais na matéria da Folha.

Inquérito aponta que agente da PF facilitou trânsito de suspeitos do INSS. A investigação da Polícia Federal sobre a suspeita de desvios de benefícios do INSS encontrou US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão) durante uma busca e apreensão contra um agente da corporação. O agente Philipe Roters Coutinho, lotado no aeroporto de Congonhas, aparece em imagens conduzindo dois investigados - Danilo Berndt Trento e Virgilio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho, procurador-geral do INSS - em área restrita do aeroporto, no fim de 2024. Em nota enviada por meio de seu advogado, o agente da PF afirmou que "não possui qualquer vínculo com nenhuma questão relativa à investigação envolvendo o INSS". Entenda o caso.