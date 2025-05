Mercado de trabalho estável permite que Fed não se apresse em reduzir juros

(Reuters) - Autoridades do Federal Reserve, em alerta quanto a rachaduras no mercado de trabalho à medida que as empresas se ajustam à política comercial do presidente Donald Trump, receberam algumas garantias nesta sexta-feira de que, até o momento, há pouca fraqueza e nenhum motivo para apressar cortes na taxa de juros.

O Departamento do Trabalho informou que os empregadores dos EUA criaram 177.000 postos de trabalho em abril, em resultado acima do esperado, enquanto a taxa de desemprego permaneceu inalterada em 4,2%.

Ambos são sinais de que o mercado de trabalho permaneceu em equilíbrio durante um mês em que Trump anunciou as tarifas mais altas em um século, fazendo com que as ações caíssem e convulsionando o mercado de títulos antes que o governo pausasse muitas dessas taxas até julho.

Com o mercado de trabalho estável e a inflação ainda acima de sua meta de 2%, espera-se que os membros do Fed mantenham seu plano de deixar os custos de empréstimos de curto prazo onde estão enquanto esperam para ver como as tarifas afetam os preços e o crescimento econômico.

"Aqui e agora, os dados sólidos do mercado de trabalho oferecem ao Fed espaço para paciência", disse Lindsay Rosner, chefe de investimentos em renda fixa multissetoriais do Goldman Sachs Asset Management.

"No entanto, com a deterioração das perspectivas futuras, os dados de hoje parecem um tanto retrógrados e permanecem os riscos de que uma economia enfraquecida possa fazer com que o Fed retome seu ciclo de afrouxamento depois."

Após o relatório, operadores apostavam que o Fed esperará até julho para voltar a reduzir os juros; antes, eles achavam que um corte em junho era mais provável.

(Reportagem de Ann Saphir e Davide Babuscia)