Justiça dos EUA anula decreto de Trump contra escritório de advocacia

Por Mike Scarcella e David Thomas

(Reuters) - Uma juíza federal derrubou nesta sexta-feira um decreto punitivo de Donald Trump que visava o escritório de advocacia Perkins Coie, sob o argumento de que ele configurava uma violação das proteções da Constituição dos EUA para a liberdade de expressão e o devido processo legal, em um revés para a campanha do presidente republicano contra o setor jurídico.

A decisão da juíza distrital Beryl Howell foi a primeira na Justiça a decidir os méritos legais de uma das várias diretrizes de Trump direcionadas a escritórios de advocacia que lidaram com contestações legais de suas ações, representaram adversários políticos ou empregaram advogados que participaram de investigações contra ele.

Howell, que fica em Washington, impediu que as agências federais cumprissem a ordem de Trump de 6 de março contra a Perkins Coie. A juíza já havia emitido uma ordem de restrição temporária bloqueando a aplicação das principais disposições da diretriz de Trump.

O Departamento de Justiça pode recorrer da ordem de Howell ao Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia.

Firma de 1.200 advogados fundada em Seattle, a Perkins Coie representou a campanha da candidata democrata à presidência em 2016, Hillary Clinton, derrotada por Trump em sua primeira candidatura presidencial.

O decreto de Trump procurava restringir o acesso de seus advogados a prédios e funcionários do governo e ameaçava cancelar contratos federais de clientes da empresa. A empresa entrou na Justiça, alegando que o decreto configurava uma violação das proteções da Primeira Emenda da Constituição contra a restrição do discurso pelo governo e da garantia da Quinta Emenda do devido processo legal.

A decisão da juíza representou a mais ampla repreensão até agora à campanha de pressão de Trump contra escritórios de advocacia que ele acusa de "armar" o sistema judiciário contra ele e seus aliados políticos.

Três outros grandes escritórios de advocacia -- WilmerHale, Jenner & Block e Susman Godfrey -- também processaram o governo para bloquear decretos emitidos por Trump contra eles. Outros juízes bloquearam temporariamente esses decretos enquanto os processos prosseguem.

Nove firmas rivais, incluindo Paul Weiss, Latham & Watkins, Skadden Arps e Willkie Farr, chegaram a acordos com Trump que evitaram ações punitivas, prometendo um total combinado de quase US$ 1 bilhão em serviços jurídicos gratuitos para promover as causas que ele apoia.

(Reportagem de Jack Queen)