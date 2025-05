Japão diz que estoque de Treasuries está entre ferramentas em negociações comerciais com os EUA

Por Leika Kihara e Makiko Yamazaki

TÓQUIO (Reuters) - O Japão pode usar seus mais de US$1 trilhão em Treasuries como uma carta nas negociações comerciais com os Estados Unidos, disse o ministro das Finanças japonês, Katsunobu Kato, nesta sexta-feira, abordando explicitamente pela primeira vez sua influência como credor maciço da maior economia do mundo

Embora Kato não tenha ameaçado vender suas participações nos títulos da dívida dos EUA, suas falas tocam em uma preocupação crítica dos investidores sobre o que o Japão e a China, os dois maiores proprietários de Treasuries, poderiam fazer ao buscar concessões tarifárias do governo do presidente Donald Trump.

No mês passado, o mercado de Treasuries sofreu uma enorme liquidação global após a decisão de Trump, em 2 de abril, de impor tarifas abrangentes aos parceiros comerciais, incluindo aliados estratégicos importantes, como o Japão.

Kato disse em uma entrevista para a televisão que o principal objetivo das participações do Japão nos Treasuries é garantir que o país tenha liquidez suficiente para realizar intervenções no iene quando necessário.

"Mas, obviamente, precisamos colocar todas as cartas na mesa nas negociações. Isso poderia estar entre essas cartas", disse ele quando perguntado se o Japão, nas discussões comerciais com os EUA, poderia garantir a Washington que não venderia seus títulos no mercado.

"Entretanto, se usaremos essa carta é uma questão diferente", acrescentou Kato.

O Departamento do Tesouro dos EUA não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters fora do horário comercial.

Os comentários de Kato contrastam com os que ele fez no mês passado, quando descartou a possibilidade de usar os Treasuries em negociações comerciais.

Nesta sexta-feira, Kato se recusou a comentar se os títulos detidos por Tóquio foram discutidos em sua reunião bilateral com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na semana passada.

Entretanto, ele disse que a enorme venda de Treasuries ao mercado em abril provavelmente afetou a abordagem de Washington nas negociações com o Japão.

A presença do Japão e da China no mercado de Treasuries faz com que eles sejam um grande ponto de atenção sempre que os rendimentos dos EUA aumentam, embora pouco se saiba sobre sua atividade de negociação.

Embora o Japão, por ser um aliado próximo dos EUA, seja visto como menos propenso a usar seus títulos como ferramenta de barganha, alguns analistas especulam que a China pode liquidar seus títulos como uma opção "nuclear" à medida que as tensões comerciais com os EUA aumentam.

Até o momento, há poucos sinais dessa liquidação. Os Treasuries detidos por estrangeiros aumentaram 3,4% em fevereiro, segundo dados do Departamento do Tesouro divulgados no mês passado, com os dois maiores proprietários, Japão e China, elevando suas posições na dívida dos EUA.

Mas até mesmo indícios de sua enorme presença no mercado podem ser uma arma importante para o Japão, que, de outra forma, tem pouca influência devido à enorme dependência de sua economia em relação ao mercado consumidor dos EUA.

"Jogar a carta cedo, enquanto o mercado de títulos está na mente do governo após as últimas semanas, é uma jogada inteligente", disse Martin Whetton, chefe de estratégia de mercados financeiros da Westpac. "Eles não precisam fazer nada. Mas eles podem se colocar em uma posição sólida para negociar."

O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, disse que aprofundou as conversas sobre comércio, medidas não tarifárias e cooperação em segurança econômica em sua segunda rodada de discussões com Bessent em Washington na quinta-feira.

Ele também disse que os dois lados esperam realizar sua próxima reunião em meados de maio.

A liquidação dos Treasuries em abril foi um dos fatores que levaram Trump a anunciar uma pausa de 90 dias em seu plano tarifário, com Bessent provavelmente desempenhando um papel fundamental, de acordo com fontes próximas à Casa Branca.

Além das tarifas, o Japão também tem enfrentado críticas de Trump de que está intencionalmente enfraquecendo o iene para fornecer a suas exportações uma vantagem comercial - uma acusação que Tóquio nega.

Kato disse que sua reunião com Bessent na semana passada não discutiu nenhuma taxa de câmbio desejável ou uma possível estrutura para controlar os movimentos da moeda.