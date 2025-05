Jamil: Trump precisa de acordo com a China para controlar inflação

A tentativa de contato dos Estados Unidos com o Ministério do Comércio da China reflete a necessidade de um acordo tarifário para que o governo americano minimize o impacto econômico no país, afirma o colunista Jamil Chade no UOL News, do Canal UOL.

É insustentável um sistema tarifário de mais de 100% entre EUA e China, isso teria um impacto gigantesco na economia americana para os próximos meses.

Jamil Chade, colunista do UOL

A China afirmou que foi procurada pelo presidente Trump para eventuais acordos sobre a guerra comercial entre os países. Essa é a primeira vez que o governo chinês menciona, abertamente, a possibilidade de aceitar uma negociação com os Estados Unidos.

Apesar da nova perspectiva entre as potências, o Ministério do Comércio chinês comunicou que "em qualquer diálogo ou possível negociação, se o lado americano não corrigir suas medidas tarifárias unilaterais equivocadas, isso apenas mostrará que não há sinceridade, prejudicando ainda mais a confiança mútua entre as duas partes".

Ao Canal UOL, Jamil Chade considerou que o novo contexto é uma reviravolta em relação à narrativa de Trump, que evidenciava as tentativas do governo chinês para um acordo diante das tarifas.

Isso desmanchou a fala de Trump de que, assim que ele implementou as tarifas, o que aconteceu foi uma corrida do mundo aos americanos para pedir uma negociação. Isso não aconteceu em relação ao governo chinês. A China não quer uma guerra tarifária, mas quer chegar à mesa de negociação na mesma condição de força.

O que nós tivemos hoje foi a confirmação por parte da China de que foram os americanos que entraram em contato com Pequim oferecendo uma negociação. É uma história muito diferente daquela que Donald Trump conta.

Jamil Chade, colunista do UOL

Até o momento, o governo americano não confirmou tentativa de contato com o governo chinês para futuros acordos econômicos.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: