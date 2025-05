Israel ataca perto do palácio presidencial sírio em "mensagem" a presidente

DAMASCO (Reuters) - Israel bombardeou uma área próxima ao palácio presidencial em Damasco na madrugada de sexta-feira, em seu sinal mais claro de hostilidade contra as autoridades sírias lideradas pelos islâmicos e de disposição para intensificar a ação militar em nome da minoria drusa da Síria.

Israel intensificou as operações militares na Síria desde que os rebeldes depuseram Bashar al-Assad em dezembro, com bombardeios em todo o país e forças terrestres entrando em seu sudoeste, ao mesmo tempo em que pede que a Síria permaneça descentralizada e isolada.

O governo israelense tem estruturado sua posição em torno de sua suspeita em relação ao presidente interino Ahmed al-Sharaa, que já chefiou uma ala da Al Qaeda, e o desejo de proteger os drusos, uma seita minoritária que é uma ramificação do Islã com seguidores na Síria, no Líbano e em Israel.

No início da sexta-feira, os militares israelenses disseram que atingiram uma área "adjacente" ao palácio de Sharaa em Damasco, sem mais detalhes sobre o alvo. Não houve comentários imediatos das autoridades sírias, nem relatos imediatos de vítimas.

Uma autoridade síria afirmou à Reuters que o alvo estava a cerca de 100 metros a leste do perímetro do palácio.

O ataque foi "uma mensagem clara para o regime sírio: Não permitiremos que as forças (sírias) se posicionem ao sul de Damasco ou qualquer ameaça à comunidade drusa", disseram o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz em uma declaração conjunta.

Isso ocorreu após dias de confrontos na Síria entre muçulmanos sunitas e homens armados drusos, desencadeados por uma gravação de voz que supostamente insultava o profeta Maomé. Os confrontos deixaram mais de duas dezenas de pessoas mortas em cidades próximas a Damasco e provocaram um primeiro "ataque de advertência" israelense em uma cidade nos arredores da capital, que matou um membro das forças de segurança da Síria.

Na quinta-feira, os confrontos começaram a se espalhar mais ao sul, para a província de Sweida, que é predominantemente drusa.

