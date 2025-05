Irã precisa "deixar" de enriquecer urânio, diz secretário de Estado dos EUA

(Reuters) - O Irã precisa "deixar" de enriquecer urânio e de desenvolver mísseis de longo alcance e deveria permitir a presença de inspetores em suas instalações militares, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na quinta-feira, após uma rodada de negociações ser adiada.

Os comentários de Rubio destacam as principais divergências remanescentes nas negociações entre os países para resolver a longa disputa sobre o programa nuclear do Irã, com o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçando bombardear o país do Oriente Médio se não houver acordo.

"Eles precisam deixar de patrocinar terroristas, precisam deixar de ajudar os houthis (no Iêmen), precisam deixar de construir mísseis de longo alcance que não têm outra finalidade a não ser ter armas nucleares e precisam deixar de enriquecer", disse Rubio em entrevista à Fox News.

O Irã tem dito repetidamente que não desistirá de seu programa de mísseis ou de seu enriquecimento de urânio - um processo usado para produzir combustível para usinas nucleares, mas que também pode produzir material para uma ogiva atômica.

Na quinta-feira, uma autoridade iraniana disse à Reuters que a quarta rodada de negociações programada para ocorrer em Roma no sábado havia sido adiada e que uma nova data será definida "dependendo da abordagem dos EUA".

Rubio disse que o Irã deve importar urânio enriquecido para seu programa de energia nuclear em vez de enriquecê-lo em qualquer nível.

"Se você tem a capacidade de enriquecer a 3,67%, leva apenas algumas semanas para chegar a 20%, depois a 60% e, em seguida, aos 80 e 90% necessários para uma arma", disse ele.

O Irã afirmou que tem o direito de enriquecer urânio de acordo com os termos do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O país nega que queira construir uma bomba nuclear.

Rubio também disse que o Irã terá que aceitar que os norte-americanos possam estar envolvidos em qualquer regime de inspeção e que os inspetores precisarão ter acesso a todas as instalações, inclusive as militares.

Washington está aumentando a pressão sobre o Irã. Trump disse na quinta-feira que todas as compras de petróleo ou produtos petroquímicos iranianos devem ser interrompidas e que qualquer país ou pessoa que compre qualquer produto do país estará imediatamente sujeito a sanções secundárias.

O Irã se manifestou contra essa abordagem nesta sexta-feira. "Ao mesmo tempo em que enfatiza seu compromisso com o caminho da diplomacia e declara sua prontidão para continuar as negociações, o Irã não tolerará abordagens baseadas em ameaças e pressões", disse o Ministério das Relações Exteriores iraniano.

(Por Costas Pitas e Angus McDowall)