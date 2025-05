Irmãs influenciadoras são mortas em Fortaleza; uma delas estaria grávida

As irmãs Maria Beatriz dos Santos, 20, e Bianca dos Santos, 15, foram assassinadas a tiros na noite de ontem no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza (CE). As jovens eram conhecidas nas redes sociais por produzirem mininovelas, especialmente na plataforma Kwai, onde somavam milhões de visualizações.

O que aconteceu

Autoridades apuram o caso, e suspeitos ainda não foram presos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência. Na ocasião, os criminosos já haviam fugido. A Perícia Forense também esteve no local e recolheu evidências que devem auxiliar nas investigações, que serão conduzidas pela 8ª Delegacia do DHPP.

Irmã mais nova estaria grávida, segundo o namorado, também influenciador. Bianca era namorada do influenciador Antônio Victor de Araújo, conhecido nas redes como Moscow, que tem mais de 200 mil seguidores. Em publicações emocionadas, ele afirmou que a jovem estava grávida de dois meses. "Não mataram só você, mataram todos nós e nosso neném", escreveu. O influenciador ainda publicou vídeos chorando, dizendo que o que aconteceu foi uma covardia. Ele também negou envolvimento com o crime.

Segundo ele, o relacionamento com Bianca já durava cinco anos. Nas redes, ele também mostrou a casa em que viviam, a cama do casal e pertences pessoais da jovem.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a população pode contribuir com as investigações. Quem souber de algo sobre o caso e que pode ajudar a polícia pode direcionar as informações para o número 181, o Disque-Denúncia da secretaria, ou para o telefone (85) 3101-0181, que é um número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

O Sigilo e o anonimato são garantidos, segundo a secretaria. "As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7474, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento".