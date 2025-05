Heidenheim empata com lanterna Bochum na abertura da 32ª rodada da Bundesliga

Num jogo de desesperados, o Heidenheim (16º) empatou em 0 a 0 em casa com o lanterna Bochum (18º) nesta sexta-feira (2), na abertura da 32ª rodada da Bundesliga.

O resultado na Voith-Arena não foi bom para nenhum dos dois times, que lutam para fugir do rebaixamento, principalmente para o Bochum que se aproxima de sua sétima queda para a segunda divisão.

Sem gols, o jogo ficou marcado por uma cena. No início do segundo tempo (49') o goleiro do Heidenheim, Kevin Müller, de 34 anos, sofreu uma forte pancada na cabeça numa disputa aérea com o volante do Bochum Ibrahima Sissoko e teve que ser retirado de maca após vários minutos de atendimento em campo.

Müller ficou desacordado em campo o que gerou um clima de tensão. Durante cerca de dez minutos, a equipe médica atendeu o goleiro, que foi levado para fora do campo em uma maca sob aplausos do público e substituído por Frank Feller.

O Bayern de Munique pode se sagrar campeão da Bundesliga neste sábado, na visita ao RB Leipzig. Sem poder contar com o atacante inglês Harry Kane, suspenso, o gigante da Baviera só precisa vencer para assegurar seu 34º título alemão.

Até em caso de derrota o Bayern pode erguer a taça, desde que o Bayer Leverkusen não vença no domingo na visita ao Freiburg (4º), time que luta pela classificação para a próxima Liga dos Campeões.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Heidenheim - Bochum 0 - 0

- Sábado:

(10h30) Union Berlin - Werder Bremen

B. Mönchengladbach - Hoffenheim

RB Leipzig - Bayern de Munique

St Pauli - Stuttgart

(13h30) Borussia Dortmund - Wolfsburg

- Domingo:

(10h30) Augsburg - Holstein Kiel

(12h30) Freiburg - Bayer Leverkusen

(14h30) Mainz - Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 75 31 23 6 2 90 29 61

2. Bayer Leverkusen 67 31 19 10 2 66 35 31

3. Eintracht Frankfurt 55 31 16 7 8 62 42 20

4. Freiburg 51 31 15 6 10 44 47 -3

5. RB Leipzig 49 31 13 10 8 48 42 6

6. Borussia Dortmund 48 31 14 6 11 60 49 11

7. Mainz 47 31 13 8 10 48 39 9

8. Werder Bremen 46 31 13 7 11 48 54 -6

9. B. Mönchengladbach 44 31 13 5 13 51 50 1

10. Augsburg 43 31 11 10 10 33 42 -9

11. Stuttgart 41 31 11 8 12 56 51 5

12. Wolfsburg 39 31 10 9 12 53 48 5

13. Union Berlin 36 31 9 9 13 31 45 -14

14. St Pauli 31 31 8 7 16 26 36 -10

15. Hoffenheim 30 31 7 9 15 40 58 -18

16. Heidenheim 26 32 7 5 20 33 60 -27

17. Holstein Kiel 22 31 5 7 19 45 74 -29

18. Bochum 22 32 5 7 20 30 63 -33

