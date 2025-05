Forças ucranianas participarão de desfile militar britânico para marcar aniversário da Vitória na Europa

LONDRES (Reuters) - As Forças Armadas ucranianas participarão de um desfile militar britânico na segunda-feira, comemorando o 80º aniversário do Dia da Vitória na Europa, que marca o fim dos combates no continente durante a Segunda Guerra Mundial.

Militares ucranianos se juntarão a cerca de 1.000 membros das Forças Armadas do Reino Unido, incluindo soldados a cavalo e bandas militares, para simbolizar "o apoio global à sua contínua luta pela liberdade" contra a Rússia, disse o governo em um comunicado no sábado (horário local).

O 80º aniversário ocorre no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, está pressionando por um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia, que começou com a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022.

O dia 8 de maio é comemorado em muitos países, incluindo Reino Unido, França e Estados Unidos, como a data em que a rendição incondicional da Alemanha nazista entrou em vigor em 1945.

A Rússia lutou ao lado dos aliados ocidentais como a União Soviética -- que na época incluía a Ucrânia. Ela comemora a ocasião em 9 de maio.

O Reino Unido planeja vários eventos para marcar o aniversário, incluindo uma parada militar e um sobrevoo, culminando em um serviço de ação de graças na quinta-feira na Abadia de Westminster, em Londres, que deverá contar com a presença da família real.

O Reino Unido tem apoiado firmemente Kiev desde o início da guerra na Ucrânia, fornecendo bilhões de libras em ajuda militar e impondo sanções abrangentes a entidades e indivíduos russos para punir Moscou pelo conflito.

"Em meio à primeira guerra em grande escala na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, é apropriado que as Forças Armadas ucranianas que atualmente lutam na linha de frente da liberdade estejam representadas no evento de segunda-feira", disse o ministro da defesa britânico, John Healey, no comunicado.

As Forças Armadas da Austrália, Canadá e Nova Zelândia levarão as bandeiras de seus países durante o desfile, que contará com as bandeiras de todas as nações da Commonwealth, acrescentou o comunicado.

Espera-se que Jack Mortimer, de 101 anos, seja um dos veteranos que participará do evento na segunda-feira.

"Pessoas de todo o mundo uniram forças há 80 anos para defender a liberdade -- devemos nos lembrar de todos os seus sacrifícios", disse Mortimer em uma declaração emitida pelo governo.

