Filho de Gelli: quem é o homem que chocou ao aparecer no funeral do papa

O funeral do papa Francisco, realizado no último sábado no Vaticano, foi um evento carregado de significados políticos e religiosos, reunindo líderes globais e representantes de diferentes correntes ideológicas. Entre as delegações estrangeiras, uma presença discreta chamou a atenção de jornalistas e diplomatas atentos aos bastidores da política italiana: Maurizio Gelli, embaixador da Nicarágua na Espanha e filho do italiano Licio Gelli, o "venerável mestre" da loja maçônica secreta Propaganda Due (P2), pivô de um dos maiores escândalos da história política da Itália.

A imagem de Maurizio, que obteve a cidadania nicaraguense em 2009, entre os representantes internacionais provocou surpresa por dois motivos centrais: o peso simbólico do sobrenome que carrega e o fato de que as relações diplomáticas entre Manágua e a Santa Sé estão suspensas desde março de 2023, quando o então núncio apostólico Waldemar Sommertag foi expulso do país por ordem direta do presidente Daniel Ortega.

Igreja Católica com críticas à Nicarágua

Desde os protestos de 2018, duramente reprimidos, o governo da Nicarágua passou a perseguir toda forma de oposição. A Igreja Católica tornou-se um dos principais alvos: o governo proibiu procissões, confiscou bens e contas da Igreja e mandou fechar rádios católicas. A repressão chegou ao ponto de expulsar a Companhia de Jesus, ordem religiosa do Papa Francisco, que respondeu chamando Ortega de "desequilibrado" e classificando o país como uma "ditadura vulgar".

"A Nicarágua não possui atualmente um embaixador acreditado junto ao Vaticano", explica Antonella Beccaria, jornalista e autora de diversos livros sobre a P2. "O simples fato de Maurizio ser filho de Licio já carrega um simbolismo. Mas o contexto político atual entre Manágua e a Santa Sé dá à sua presença um peso ainda maior."

Maurizio não estava sozinho. Ao seu lado estava Monica Robelo, embaixadora da Nicarágua na Itália desde 2015. Filha do empresário Álvaro Robelo, ligado tanto a Licio Gelli quanto ao banqueiro Roberto Calvi, Monica integra o círculo de poder de Ortega. Em 2007, quando retornou à presidência, Ortega tentou nomear Álvaro Robelo como embaixador junto à Santa Sé. O Vaticano recusou, desconfiado das conexões do empresário com Paul Marcinkus, então presidente do Instituto para as Obras de Religião (IOR), conhecido como o "Banco do Vaticano".

O peso de um nome

Licio Gelli foi o gran maestro da Propaganda Due, ou P2, uma loja maçônica clandestina que operava como uma verdadeira "rede paralela de poder", com tentáculos que ultrapassavam as fronteiras italianas e se estendiam por governos militares da América Latina.

Em 1981, uma lista com quase mil nomes de afiliados foi encontrada na casa de Gelli e revelou ao mundo a existência da P2. A rede incluía empresários, militares, agentes de serviços secretos, juízes e jornalistas, muitos deles argentinos, uruguaios e brasileiros. No mesmo ano, a polícia uruguaia encontrou um segundo arquivo na casa de Gelli em Montevidéu.

Embora muitos considerem a P2 um capítulo encerrado, suas ramificações ainda reverberam. Mesmo morto, Gelli foi apontado recentemente como um dos financiadores do atentado a bomba na estação de trem de Bolonha, ocorrido em 2 de agosto de 1980, que matou 85 pessoas e deixou mais de 200 feridos.

Beccaria lembra que, durante uma audiência em junho de 2021, o ex-general Grillandini, então número dois do serviço de inteligência italiano e responsável pela área da América do Sul nas décadas de 1970 e 1980, relatou que foi encarregado de buscar o arquivo encontrado no Uruguai, mas que rodou por dias antes de ir a Montevidéu. Lá, os serviços secretos uruguaios informaram que parte substancial do material havia sido levada pela CIA, e apenas alguns documentos foram entregues à Itália.

Tina Anselmi, que presidiu a comissão parlamentar italiana que investigou a P2 nos anos 1980, tinha razão ao afirmar que a lista de filiados era muito maior do que aquela encontrada na Villa Wanda.

Embora Maurizio Gelli não tenha se envolvido nas atividades da P2, sua trajetória diplomática ocorre à sombra de um nome que permanece associado à corrupção sistêmica, conspiração e apoio a regimes repressivos. Como destaca Beccaria, "não é apenas sobre quem ele é, mas sobre o que representa".

Sua presença em um momento de luto para a Igreja Católica, em nome de um regime que cortou laços com o Vaticano, reacende velhas questões sobre os usos do poder e os legados que insistem em atravessar o tempo.