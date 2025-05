EUA cedem pouco sobre tarifas em negociações com o Japão, diz Nikkei

TÓQUIO (Reuters) - Os negociadores de tarifas dos Estados Unidos pareceram relutantes em reduzir as taxas sobre carros, aço e alumínio em uma reunião recente com seus pares japoneses - uma postura que fez com que o lado japonês sentisse que a cooperação pode ser difícil, informou o jornal Nikkei nesta sexta-feira.

Os negociadores dos EUA, incluindo o secretário do Tesouro Scott Bessent, reuniram-se com o principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, e outras autoridades japonesas em Washington na quinta-feira e apresentaram uma proposta para um acordo comercial, disse o jornal.

Durante a reunião, o Japão explicou um esboço das medidas que tomará para reduzir seu enorme superávit comercial com os EUA, como a revisão das barreiras não tarifárias sobre as importações de automóveis e a expansão das compras de produtos agrícolas dos EUA, disse o Nikkei, citando fontes que não foram identificadas.

