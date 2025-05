Escola na Dinamarca proíbe uso de sapatos para diminuir ruído e melhorar concentração dos alunos

Uma escola na Dinamarca adotou uma medida inusitada: proibir o uso de sapatos no ambiente escolar para alunos, professores e funcionários, com o objetivo de diminuir os índices de ruído e aumentar a concentração e o bem-estar dos estudantes.

Fernanda Melo Larsen, correspondente em Copenhague

Logo na entrada da escola, professores e alunos trocam calçados fechados, como tênis, sapatos ou botas, por chinelos ou sandálias feitas de material que tem baixo impacto de ruído.

A unidade de ensino, que está localizada no município de Silkeborg, cerca de 300 quilômetros da capital Copenhague, têm 650 estudantes divididos entre o ensino infantil e o ensino fundamental. Cada aluno tem um espaço dentro de armários coletivos para efetuar a troca calçados antes de mais um dia de aprendizado.

De acordo com a diretora da Escola Tollund, em Silkeborg, Charlotte Juhl Andersen, a iniciativa surgiu da preocupação com o excesso de barulho no cotidiano das crianças.

"Todos ficam felizes com isso, pois proporciona um melhor ambiente de aprendizagem com menos barulho. Além do benefício adicional ter uma escola mais limpa. Simplesmente não há muito lixo sendo trazido de fora da escola", explica a diretora Charlotte Juhl Andersen.

Móveis sob rodas

Os móveis da escola em Silkeborg também foram adaptados para diminuir os níveis de ruídos, como rodas instaladas para mover mesas e armários de lugar. Os móveis também são feitos de material reciclável, como forma de conscientizar os alunos da importância de respeitar o meio ambiente.

Segundo a direção da escola, alunos muito jovens têm sofrido com algum tipo de zumbido ou são estudantes diagnosticados como atípicos e, que por isso, são sensíveis a qualquer tipo de barulho. Para o educador escolar Rasmus Pagter Conradsen, o resultado tem sido positivo.

"Usar sandálias amortece o nível do som e tem um efeito calmante no comportamento em sala de aula "explica o educador, Rasmus Pagter Conradsen

Aumento de perda auditiva

De acordo com a última pesquisa do Serviço Nacional de Saúde na Dinamarca, cerca de 770.000 dinamarqueses têm zumbido, tornando esse distúrbio um dos mais comuns no país escandinavo.

Já entre os jovens a pesquisa mostrou que um em cada dez jovens, maiores de 16 anos, responderam sofrerem com zumbido ou sensibilidade auditiva em algum grau.

Para Majbritt Garbul Tobberup, presidente da Associação Dinamarquesa de Audição, uma campanha de conscientização sobre os níveis de decibéis tem que ser priorizada.

"Esses números são mais do que o dobro desde 2010 e exigem mais prevenção e mais conhecimento sobre hábitos saudáveis de audição, como diminuir o volume dos fones de ouvidos e apreciar o silêncio, caso contrário teremos toda uma geração com problemas auditivos", enfatiza Majbritt Garbul Tobberup.