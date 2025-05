Equinor vende participação de 60% no campo de Peregrino à Prio por US$3,5 bi

(Reuters) - A norueguesa Equinor chegou a um acordo para vender à Prio sua participação de 60% no campo de Peregrino por US$3,5 bilhões, informou a Equinor em um comunicado nesta quinta-feira.

O negócio agregará 202 milhões de barris de reservas e recursos "1P+1C" à Prio, que no ano passado já havia adquirido uma fatia de 40% no campo pertencente à Sinochem. Com isso, o ativo passará a ser totalmente detido e operado pela companhia, disse a Prio, em fato relevante.

A operação com a Equinor será dividida em duas partes, sendo a primeira delas a aquisição de 40% de participação, conjuntamente com a operação do campo, somando US$2,23 bilhões e mais um "earn-out" de US$166 milhões contingente à conclusão da operação de 20%.

A segunda parte do negócio envolve a aquisição de 20% de participação no ativo, por US$951 milhões. Os pagamentos devidos na conclusão das aquisições estarão sujeitos a ajustes até o fechamento da transação.

As aquisições estão sujeitas a condições precedentes usuais, como aprovações da agência reguladora ANP e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Prio disse esperar que as operações sejam concluídas entre o final de 2025 e meados de 2026, e que todos os valores serão pagos utilizando os recursos já disponíveis em conta corrente, somados à geração de caixa da companhia até o fechamento da operação.

A petroleira também prevê um aumento temporário do nível de alavancagem para aproximadamente 2,0 vezes a dívida líquida/Ebitda, "que permanecerá dentro de faixas saudáveis e conservadora".

Localizado na Bacia de Campos (RJ), Peregrino envolve uma plataforma flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO), apoiada por três plataformas fixas. A Equinor opera o campo desde 2009 e, desde então, cerca de 300 milhões de barris de petróleo foram produzidos pelo ativo, de acordo com a empresa norueguesa.

"O Brasil continuará sendo um país central para a Equinor, enquanto nos concentramos na entrada em operação do campo de Bacalhau e no desenvolvimento do projeto de gás de Raia. Com esses dois projetos em operação e nossa parceria em Roncador, nossa produção de capital próprio no Brasil chegará perto de 200.000 barris por dia até 2030”, afirmou Philippe Mathieu, vice-presidente executivo de Exploração e Produção Internacional da Equinor, em comunicado.

(Reportagem de Bipasha Dey em Bengaluru)