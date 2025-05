Entenda a crise no INSS que fez Lupi deixar o governo

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, deixou o cargo em meio à revelação de um esquema de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

Carlos Lupi deixou o Ministério da Previdência. A saída confirma os rumores ampliados desde a Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril para apurar a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

Ação resultou na troca do presidente do INSS. Um dos alvos da operação, Alessandro Stefanutto foi indicado por Lupi. Afastado imediatamente pela PF (Polícia Federal) e pela CGU (Controladoria-Geral da União), ele pediu demissão após ordem do presidente Lula.

Lupi admitiu que errou ao escolher Stefanutto. Em audiência na Câmara dos Deputados, o então ministro da Previdência afirmou que o indicado foi escolhido pela qualidade técnica, currículo e despertou empatia. "A gente acerta e erra", reconheceu Lupi.

Lupi demorou para agir

Primeiras atitudes de Lupi levaram nove meses. Atas de reuniões mostram que o ministro foi alertado em 12 de junho de 2023 sobre o esquema no INSS. No entanto, ele se recusou a abordar o assunto naquele momento. A primeira providência só foi tomada apenas em março de 2024.

Situação ficou insustentável dentro do governo. Diante dos desdobramentos, o integrantes do Executivo passaram a recomendar a demissão de Lupi. Na avaliação dos aliados, a crise pode ser ampliada e a manutenção do ministro pioraria a situação.

Presença do PDT no governo pesou na decisão. Com 17 deputados e três senadores, a bancada da sigla comandada por Lupi ameaçou desembarcar do governo e não indicar um novo nome para o ministério da Previdência caso a demissão fosse efetivada.

Como eram as fraudes

Esquema envolvia as associações de classe. As entidades cobravam um valor de aposentados e pensionistas para a realização de serviços, como assessoria jurídica ou convênios com academias e planos de saúde.

Descontos não eram autorizados pelos beneficiários. Segundo a CGU, a maioria das assinaturas de aposentados e pensionistas era falsificada pelas entidades. Com isso, os recursos eram descontados diretamente da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.

Ao menos 11 associações participavam do esquema. A CGU revelou ter realizado uma análise amostral e questionado 1.300 casos. Em 97% das consultas, os aposentados e pensionistas responderam que não autorizaram o desconto na folha de pagamento.

Operação Sem Desconto foi originada em 2023. As apurações da CGU foram levadas à PF em 2024 após indícios do crime. Na etapa que resultou no afastamento do presidente do INSS, foram também cumpridos seis mandados de prisão temporária e 211 mandados de busca e apreensão.