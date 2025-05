Jamil Chade: Trump ameaça tirar isenção fiscal de Harvard

Em nova investida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que pode retirar da Universidade Harvard seu status de isenção fiscal, afirmou o colunista Jamil Chade no UOL News, do Canal UOL.

Por enquanto diz que vai fazer. Enquanto não houve o corte [dos repasses], ele já tinha dito na semana passada que faria [a retirada da isenção fiscal]. É mais uma ameaça de Trump contra a instituição. Fica aquela dúvida. Jamil Chade, colunista do UOL

A ameaça para retirar a isenção fiscal de Harvard—considerada uma das instituições de ensino mais prestigiadas do mundo— se tornou a mais recente investida contra as universidades.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump tem como alvo as principais universidades dos EUA, ao congelar o financiamento federal, iniciar investigações, revogar vistos de estudantes e fazer outras exigências, dizendo que o ensino superior foi dominado por ideologias antissemitas, antiamericanas, marxistas e de "esquerda radical"

A Universidades Harvard reagiu processando o governo Trump na última segunda pelo congelamento do financiamento federal de US$ 2,3 bilhões, que ocorreu depois que a instituição se recusou a cumprir uma série de exigências feitas pela Casa Branca.

Passa para Harvard ceder e que alguma coisa possa se mover, obviamente na relação entre a instituição e o governo americano, mas, claro, ele foi muito assertivo nesta sexta-feira dizendo claramente que vai retirar a isenção de impostos da Harvard.

Isso faz parte de um ataque mais amplo contra as instituições, que, no fundo, servem de trincheira ao seu próprio movimento autoritário.

Justamente nas universidades, nos campos da ciência e, claro, no debate público, que obviamente muitas das políticas de Donald Trump são questionadas, são colocadas em questão. E aí, claro, tirar essa força dessas instituições é estratégico para o movimento de extrema-direita. Assim aconteceu na Hungria. Jamil Chade, colunista do UOL

