Doge amplia presença em órgão regulador de Wall Street, segundo fontes

Por Douglas Gillison e Chris Prentice

(Reuters) - O Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do conselheiro presidencial Elon Musk está expandindo sua presença na SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, com a inclusão de um terceiro membro na equipe, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Desde março, o Doge vem examinando as contratações e organogramas das agências em busca de potenciais cortes e reestruturações adicionais. A SEC reduziu sua equipe em pelo menos 16%, principalmente por meio de programas de demissão voluntária do governo Trump.

A SEC e a Casa Branca não responderam a perguntas específicas da Reuters. A SEC repetiu declarações anteriores de que está cooperando com o Doge para encontrar economias de custo, enquanto a Casa Branca disse que o recém-empossado presidente da SEC, Paul Atkins, estava comprometido em manter "mercados justos, ordenados e eficientes, protegendo os investidores comuns".

Liderada por Elie Mishory, ex-advogado de alto escalão da empresa de mercados de projeções Kalshi, a equipe do Doge na SEC passou a contar com a participação de Jonathan Mendelson, de acordo com duas das fontes. Mishory se reporta ao escritório do presidente Atkins, de acordo com registros internos vistos pela Reuters.

Mishory e Mendelson não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

Durante audiência de confirmação do seu nome, Atkins disse ao Senado que trabalharia com o Doge para criar eficiências. Desde que o Presidente Donald Trump voltou ao poder, a Casa Branca tem cortado a força de trabalho federal em uma tentativa de reduzir o que diz ser um desperdício de gastos.

Até o momento, o êxodo de pessoal esgotou as divisões que supervisionam as funções de supervisão do órgão regulador, o que gerou a preocupação de alguns observadores de que as perdas prejudicarão o desempenho da SEC na detecção de fraudes e na promoção da estabilidade financeira.