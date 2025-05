Diesel recua 1,8% nos postos em abril após reduções da Petrobras, diz Ticket Log

(Reuters) - O preço do diesel S-10, o tipo mais comercializado no país, caiu 1,83% nos postos em abril na comparação com o mês anterior, refletindo as reduções de preços promovidas pela Petrobras no período, apontou o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) nesta sexta-feira.

Já o diesel comum atingiu R$6,38/litro em abril, com diminuição de 1,85% frente à média de março, segundo a pesquisa baseada em abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

As quedas de preços decorrem dos dois reajustes para baixo do diesel vendido às distribuidoras pela Petrobras ao longo do mês, disse Renato Mascarenhas, diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade.

As reduções promovidas pela estatal vieram após um mergulho dos preços do petróleo Brent depois do tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, que gerou reações da China e outros países, instaurando uma guerra comercial que levou a temores de recessão global e redução da demanda por petróleo.

"Esses movimentos no preço de venda (pela Petrobras) ajudaram a diminuir os valores praticados nos postos, e também criaram um cenário de maior competitividade para o combustível", afirmou o executivo da Edenred Mobilidade, em comunicado.

(Por Letícia Fucuchima)