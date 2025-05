'Ninguém mais busca corpos': ela faz ronda no IML 1 ano após enchente no RS

Adriana Maria da Silva morava há 30 anos em Cruzeiro do Sul (RS) quando a enchente histórica no rio Taquari inundou a cidade. Ela tinha 52 anos quando foi levada pela correnteza em 2 de maio de 2024 e, um ano após desaparecer, segue na lista das 25 pessoas ainda não encontradas.

O que aconteceu

Casa da mulher foi arrastada pela água enquanto família tentava chamar por socorro. Ao UOL, Paloma Gerevini, sobrinha de Adriana, explicou que a tia estava com o namorado, Jorge Farias, em casa, no bairro de Passo de Estrela, quando o rio começou a subir.

"Eu estava tentando conseguir um bote, um helicóptero, para ir lá tirar ela. Mas a gente não conseguiu ninguém", lembra. Ela e a tia ficaram em ligação por horas, esperando o resgate.

Noite em telhado. Ilhados e com o nível da água subindo, Adriana e Jorge juntaram os documentos em sacolas plásticas e foram para o telhado, onde aguardaram por um helicóptero que não chegou. Pela manhã, a casa foi arrastada e Adriana se agarrou a galhos de uma árvore, enquanto Jorge foi levado. Ele também é considerado desaparecido até hoje.

Adriana Maria foi levada pelo rio Taquari durante enchentes no Rio Grande do Sul; ela é uma das 25 vítimas desaparecidas até hoje Imagem: Arquivo familiar

Foi tudo muito rápido. Um filme de terror. A água ia subindo, ela me falava que via as casas indo [com a água]. Ela estava o tempo inteiro comigo em ligação. Por incrível que pareça, a bateria durou. Ela me falava que a casa dela balançava muito. Ela me perguntava: 'Eles [o resgate] vão demorar? E eu falava para ela: 'Não, tia, eles estão indo, aguenta firme'

Paloma Gerevini, sobrinha de Adriana, ao UOL

Correnteza levou a mulher após chegada de helicóptero. O resgate aéreo foi até a região onde Adriana estava após uma madrugada de tentativas. Segundo a sobrinha, os responsáveis pelo helicóptero disseram que "estavam indo" durante toda a noite, mas o veículo só apareceu de manhã. Ela seguia ao telefone com a sobrinha Paloma e contou que conseguia ver a aeronave. O helicóptero, porém, resgatou duas outras pessoas que estavam no telhado de uma casa, ainda de pé, a poucos metros da mulher.

O barulho da água era horrível. Ela estava dentro da água falando comigo no telefone. Ela já estava fraca, cansada, com frio, mas se mantendo forte. O vento do helicóptero fez ela se soltar. Eu chamei ela e não escutei mais nada. Só o barulho da água. Desde então, fico na esperança de encontrar pelo menos o corpo dela.

Paloma Gerevini, sobrinha de Adriana, ao UOL

Adriana deixou dois filhos e dois netos. Além da mulher e do namorado, outras três pessoas da cidade de Cruzeiro do Sul desapareceram. O bairro onde ela morava, que ficava em uma "curva" do rio Taquari, foi destruído.

"Pessoas foram esquecidas"

Família não acredita que mulher será encontrada viva. Dias após o desaparecimento, parentes publicaram a foto de Adriana nas redes sociais com dados sobre onde ela sumiu, para auxiliar as autoridades caso ela tivesse sido achada. A esperança foi minguando com o passar dos meses. "É muito tempo, muita terra, lama. São muitos destroços. Infelizmente, o que eu tinha prometido para ela, que era trazer ela para casa, eu não consegui cumprir", afirma Paloma.

Sem retorno de autoridades. Ninguém contatou os parentes de Adriana após amostras de DNA serem deixadas no IML. Ao longo do ano que passou, a família seguiu em peregrinação ao órgão e fazendo publicações nas redes sociais.

Nunca ninguém entrou em contato comigo. Cada corpo que era encontrado, eu ia no IML na esperança de ser ela. Ligava lá o tempo inteiro. Eles sempre falam que se [o corpo] aparecer, eles vão ligar. Eu não vejo mais ninguém buscando ninguém. Não vejo essa mobilização. No fim, passou a cheia e as pessoas foram esquecidas. Tanto as pessoas que foram levadas pelas águas quanto o restante.

Paloma Gerevini, sobrinha de Adriana, ao UOL

Falta de um corpo deixa a sensação de que algo não foi concluído. Hoje, além de conviver com o trauma pela situação, a família vive com a incerteza de se vai encerrar o ciclo aberto em maio de 2024.

Com cinco desaparecidos, Cruzeiro do Sul é a cidade com mais vítimas sumidas após as enchentes. Ela é seguida de Bento Gonçalves, com quatro vítimas; Lajeado, com três e Roca Sales e Encantado, com dois desaparecidos. Canoas; Agudo, Caxias do Sul, Estrela, Marques de Souza, Poço das Antas, Porto Alegre, Relvado e São Leopoldo também compõem a lista, cada uma com um desaparecido.

Nenhum desaparecido foi esquecido, diz polícia

Atualização sobre os desaparecimentos é repassada às delegacias municipais. Ao UOL, o diretor-geral do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa do RS, Mario Souza, explicou que os casos relacionados às enchentes não são tratados como desaparecimentos comuns, já que envolvem um desastre natural.

Oficialmente, a polícia não considera as pessoas desaparecidas como mortas. Ainda assim, o diretor do DHPP explica que a possibilidade de que elas sejam encontradas com vida é baixa. "Em uma visão realista, infelizmente, quanto mais o tempo passa, ainda mais em contexto de desastre natural, a possibilidade da pessoa ter falecido é muito grande", afirma.

Trabalho da polícia não é mais de busca ativa. O delegado explicou que agora a corporação está focada em auxiliar outros órgãos e seguir evidências encontradas. "A polícia vai avançar em qualquer informação nova que chegue, seja para fazer um DNA, ou para contatar as famílias", diz.

Ninguém vai ser esquecido. A gente tem esses nomes e esses nomes sempre estão na lista da polícia de pessoas a serem encontradas.

Mário Souza, diretor do DHPP do Rio Grande do Sul, ao UOL

De todos os desaparecidos, 261 foram encontrados (vivos ou mortos) durante as buscas. Oficialmente, as enchentes de maio de 2024 deixaram 184 pessoas mortas no estado.