Demanda por aeronaves comerciais impulsiona encomendas à indústria dos EUA em março

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos aumentaram em março, impulsionadas pela demanda por aeronaves comerciais, mas o ímpeto deve diminuir em meio às tensões comerciais.

As encomendas à indústria aumentaram 4,3% após uma alta revisada para baixo de 0,5% em fevereiro, informou o Departamento de Comércio nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam avanço de 4,5%, depois de um ganho de 0,6% relatado anteriormente em fevereiro.

Os pedidos às fábricas avançaram 3,0% em março na comparação anual. A política comercial protecionista do presidente Donald Trump está prejudicando a manufatura, que representa 10,2% da economia.

Uma pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento na quinta-feira mostrou que sua medida de atividade industrial contraiu pelo segundo mês consecutivo em abril. As tarifas foram citadas como problemáticas em todos os setores, com alguns dos entrevistados discordando da maneira desordenada com que as taxas de importação estavam sendo impostas.

Os pedidos de aeronaves comerciais dispararam 139,0% em março, mas é improvável que o ganho seja sustentado. A China ordenou que suas companhias aéreas não aceitem mais entregas de aviões Boeing durante sua guerra comercial com os EUA.

A Ryanair, maior companhia aérea de baixo custo da Europa, ameaçou na quinta-feira cancelar os pedidos de centenas de aeronaves Boeing se a guerra tarifária levar a preços mais altos.

Os pedidos de veículos automotores, peças e reboques aumentaram 0,6% em março e as encomendas de equipamentos de transporte subiram 27,1%. Mas os pedidos de computadores e produtos eletrônicos caíram 1,3%, enquanto os de equipamentos elétricos, eletrodomésticos e componentes recuaram 1,0%.

O governo também informou que os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa excluindo aeronaves, considerados uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, aumentaram 0,1% em março, conforme estimado no mês passado.

