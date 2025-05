Contratações nos EUA superam previsões em abril, desemprego permanece estável

As contratações nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em abril, enquanto o índice de desemprego permaneceu inalterado, segundo os dados do governo divulgados nesta sexta-feira (2), em meio à incerteza para as empresas devido à política comercial de Donald Trump.

A maior economia do mundo criou 177.000 empregos no mês passado, um pouco abaixo dos 185.000 em março, enquanto o índice de desemprego permaneceu em 4,2%, informou o Departamento do Trabalho em um comunicado.

da/md/dga/mel/aa

© Agence France-Presse