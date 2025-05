Com iniciativa de Trump de taxar pequenas encomendas, alguns varejistas desistem dos EUA

Por Helen Reid

LONDRES (Reuters) - Com os Estados Unidos pondo fim à isenção de tarifas para pequenas encomendas nesta sexta-feira, alguns varejistas pararam de vender para clientes americanos, enquanto outros estão buscando soluções temporárias na esperança de que a taxa tarifária possa ser reduzida.

O fim da isenção de impostos para encomendas de comércio eletrônico com valor inferior a US$800 originárias da China e de Hong Kong expõe esses produtos às tarifas de 145% estabelecidas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, à China no mês passado. A medida abalou o comércio global e provocou uma retaliação de Pequim.

A varejista britânica de produtos de beleza Space NK suspendeu os pedidos de comércio eletrônico e as remessas para os Estados Unidos "para evitar que custos incorretos ou adicionais sejam aplicados aos pedidos de nossos clientes", disse a empresa em um aviso na quarta-feira.

Ela não está sozinha. A Understance, uma empresa com sede em Vancouver que vende sutiãs e roupas íntimas fabricadas na China, informou aos clientes em uma publicação no Instagram que não faria mais envios para os Estados Unidos devido às tarifas, dizendo que retomaria as remessas assim que houvesse clareza.

"Estamos indo de zero a 145%, o que é realmente insustentável para as empresas e insustentável para os clientes", disse Cindy Allen, CEO da Trade Force Multiplier, uma consultoria de comércio global.

"Tenho visto muitas empresas de pequeno e médio porte simplesmente optando por sair do mercado", acrescentou.

Os encargos de importação podem variar dependendo dos métodos de remessa. Para mercadorias manuseadas pelo Serviço Postal dos EUA, a tarifa será de 120% do seu valor ou US$100 por pacote. O valor deve aumentar para US$200 em junho, de acordo com orientação do governo.

AUMENTO DE PREÇOS À VISTA

As empresas dispostas a continuar acessando o mercado dos EUA são forçados a aumentar seus preços.

A Oh Polly, uma varejista britânica de roupas, aumentou os preços nos EUA em 20% em comparação com seus outros mercados e pode ter que considerar novas altas de preços devido às tarifas, disse o diretor administrativo Mike Branney.

A gigante da moda rápida Shein, com sede em Cingapura, procurou tranquilizar os clientes em uma postagem em sua conta do Instagram nos EUA na quinta-feira, dizendo: "Alguns produtos podem ter preços diferentes dos anteriores, mas a maioria de nossas coleções continua mais acessível do que nunca." A Shein vende roupas fabricadas principalmente na China, e os EUA são seu maior mercado.

A Temu, braço internacional da gigante chinesa do comércio eletrônico PDD Holdings, apresentou com destaque em seu site produtos que já estavam nos armazéns dos EUA e um pop-up informava aos clientes que não haveria taxas de importação para itens de armazéns locais.

"Todas as vendas nos EUA agora são realizadas por vendedores locais, com pedidos atendidos de dentro do país", disse Temu em um comunicado, acrescentando que os preços para os clientes dos EUA "permanecem inalterados".

Mas os itens importados antes da mudança de 2 de maio acabarão se esgotando. Tanto a Shein quanto a Temu reduziram seus gastos com publicidade digital nos EUA nas últimas semanas, enquanto se preparam para a mudança que provavelmente afetará suas vendas.

A Shein não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A isenção tarifária para as encomendas de menor valor foi introduzida inicialmente para facilitar as compras on-line e impulsionar o comércio internacional, mas tornou-se alvo de críticas bipartidárias devido ao seu papel na facilitação do contrabando de ingredientes de fentanil da China e no aumento das importações de roupas, brinquedos e móveis baratos fabricados na China por meio de plataformas on-line como Temu, Shein e Amazon Haul.

A isenção também tem aberto um canal para produtos falsificados. Em 2024, as remessas de menor valor isentas foram responsáveis por 97% das apreensões de cargas relacionadas à violação de propriedade intelectual feitas pela alfândega dos EUA.

Sem o tratamento diferenciado, os vendedores de produtos fabricados na China precisam fornecer à alfândega dos EUA informações mais detalhadas sobre onde cada componente de seu produto é fabricado, uma carga administrativa maior que, juntamente com o enorme custo tarifário, está dissuadindo os pequenos varejistas.

Embora seja perturbador para o comércio eletrônico, o fim da isenção para os produtos chineses pode impulsionar os varejistas menos dependentes do comércio eletrônico ou da fabricação chinesa.

A varejista britânica de fast-fashion Primark, que vende roupas para clientes dos EUA somente por meio de suas lojas no país, e não on-line, disse que pode se beneficiar com a mudança.

"Com os preços subindo nessa parte do comércio, eu me pergunto se alguns americanos podem começar a voltar aos shopping centers", disse George Weston, CEO da Associated British Foods, proprietária da Primark, à Reuters na terça-feira.