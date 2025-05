Rio, BH e Vitória batem recorde de frio no ano, diz Climatempo

Do UOL, em São Paulo

As cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória tiveram a madrugada mais fria do ano nesta sexta-feira, segundo o Climatempo.

O que aconteceu

Temperatura foi baixa nas quatro capitais do Sudeste, mas São Paulo não bateu recorde. O Climatempo diz que a presença de ar frio de origem polar sobre a região Sudeste e a diminuição da nebulosidade fizeram a temperatura cair de madrugada.

Rio bateu recorde de frio pelo segundo dia consecutivo. Na madrugada de hoje, os termômetros marcaram 16,1ºC na Vila Militar. O recorde era do dia anterior, de 16,6ºC na estação meteorológica de Jacarepaguá.

BH teve frio de 16,6ºC em Santo Agostinho, a menor do ano. O recorde anterior era de 17,4ºC em 7 de abril.

Vitória também registrou a noite mais fria dos últimos cinco meses, de 19,9ºC. O recorde de 2025 era de 20,3ºC no dia 18 de fevereiro.

A expectativa era de que São Paulo também registrasse um recorde de frio. No entanto, a cidade teve temperatura mínima de 15,3ºC, segundo a medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana. A menor temperatura na capital foi em 30 de abril, quando os termômetros marcaram 14,4ºC.

Recorde de frio pode ser registrado nas quatro capitais na madrugada de hoje. Fora das capitais, a cidade de Campos do Jordão (SP) registrou temperatura abaixo dos 10ºC na madrugada de hoje. Os termômetros marcaram 7,2ºC, segundo a Defesa Civil.