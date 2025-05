Casal enterrou no jardim R$ 570 milhões em moedas com medo dos nazistas

Uma coleção com cerca de 15 mil moedas raras datadas desde a Grécia Antiga até o século 20, que foi enterrada em um jardim durante a Segunda Guerra Mundial, será vendida ao longo dos próximos três anos. O valor estimado de seguro dos itens ultrapassa US$ 100 milhões (cerca de R$ 570 milhões na cotação atual).

O que aconteceu?

Casal enterrou todas as 15 mil moedas na Segunda Guerra no jardim da casa onde vivia. Temendo o avanço dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e a perda das relíquias, os proprietários decidiram enterrar as moedas em caixas de charuto, protegidas por embalagens de alumínio, onde permaneceram por mais de cinco décadas. Os nomes dos proprietários e o local da casa onde a coleção foi enterrada não foram divulgados.

Traveller Collection, nome da coleção rara foi formada na década de 1930. Ela foi criada por um entusiasta que passou a investir em ouro após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Ele percorreu a Europa, a América do Norte e a América do Sul, ao lado da esposa, comprando moedas com alto valor histórico.

Cada peça foi cuidadosamente catalogada em arquivos pessoais. Com a ameaça da guerra, o casal decidiu enterrar o acervo em uma propriedade na Europa. Pouco após a invasão nazista, o marido faleceu precocemente, vítima de um derrame.

Viúva e herdeiros decidiram resgatar o tesouro. Eles contrataram a Numismatica Ars Classica (NAC) para supervisionar a venda, realizar um inventário e avaliar a coleção. As informações foram confirmadas pelo jornal Jerusalem Post, em meados da década de 1990.

Empresa especializada levou mais de um ano para catalogar as cerca de 15 mil moedas. "Era como estar em uma loja de doces todos os dias", afirmou Arturo Russo, diretor da NAC.

Moeda de ouro de 100 ducados de Fernando III de Habsburgo, cunhada em 1629, quando ele era arquiduque da Áustria, rei da Hungria, Croácia e Boêmia Imagem: Numismatica Ars Classica (NAC)

A coleção abrange todas as áreas geográficas e contém moedas excepcionalmente raras, muitas vezes em um estado de preservação nunca visto nos tempos modernos. Vários tipos nunca foram oferecidos em leilão público, o que demonstra sua considerável raridade Comunicado da NAC

Itens mais valiosos da coleção

100 ducados de Fernando III de Habsburgo (1629): moeda de 348,5 g de ouro fino, uma das maiores já cunhadas na Europa, avaliada em US$ 1.358.749 (cerca de 240 mil reais).

Moeda australiana de Port Philip (Austrália, 1854): cunhada para comemorar a Exposição de Melbourne de 1854 e exibida na Exposição de Paris de 1855. Valor estimado em US$ 283.072 (cerca de 50 mil reais).

Modelo de cinco guinéus de Jorge III (1777): exemplar raro de uma emissão que nunca ocorreu, com apenas sete cópias conhecidas. Estimado em US$ 339.687 (cerca de 60 mil reais).

Moeda australiana de Port Philip feita para comemorar a Exposição de Melbourne de 1854 Imagem: Numismatica Ars Classica (NAC)

"Una and the Lion" (£5, 1839): símbolo da numismática britânica, considerada uma das moedas mais belas da história cunhada por William Wyon. Valor estimado US$ 283.072 (cerca de 50 mil reais).

Acervo será comercializado pela casa de leilões suíça Numismatica Ars Classica (NAC). A empresa é especializada em moedas e outros objetos de coleção relacionados à história monetária.

Primeiro leilão será dedicado a moedas britânicas, incluindo medalhões de Carlos II até Jorge VI. O evento acontece ainda em 2025 e, por ora, as peças estão em exibição pública no escritório da NAC, em Londres.