Sakamoto: Divórcio entre PDT e PT é difícil mesmo com saída de Lupi

A saída do ministro da Previdência, Carlos Lupi, após revelação de fraude bilionária no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não deve decretar o fim do casamento entre o PT e o PDT, avaliou hoje o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

É meio difícil imaginar que o PDT vá brigar com o Lula ou mesmo 'vender' no varejo cada votação. O Lula vai manter o ministério com o PDT ou sob influência do PDT. Acredito que esse casamento esteja estremecido, mas não se trata de um divórcio. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Depois, foi demitido pelo governo. O ministro Carlos Lupi foi quem indicou Stefanutto ao cargo.

Após pressão interna e externa, o líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (MG), confirmou, nesta sexta (1), que o ministro deve entregar mesmo o cargo. O partido —aliado de Lula no Congresso— também não gostou da forma como Lupi tem sido tratado em meio ao escândalo.

Ao Canal UOL, Sakamoto disse enxergar essa manobra da sigla de Lupi como estratégia.

Agora, falar que o Lula maltratou o PDT é, na verdade, uma tática do próprio PDT para tentar passar a 'batata quente' da política adiante. Primeiro, maltratados foram os aposentados e pensionistas com tudo isso. E, por mais que não existam provas envolvendo Lupi na roubalheira, no final das contas, o responsável por tudo o que acontece no ministério é o ministro, o chefe da pasta.

Aconteceu um escândalo que pode chegar a mais de R$ 6 bilhões [desviados de aposentados e pensionistas]. Quem tem que dar explicações é o ministro. Então, estão tentando tirar um pouco das costas do Lupi. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Jamil Chade: Trump ameaça Harvard

No UOL News, o colunista Jamil Chade afirmou que, em uma nova investida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que pode retirar da Universidade Harvard seu status de isenção fiscal.

Por enquanto diz que vai fazer. Enquanto não houve o corte [dos repasses], ele já tinha dito na semana passada que faria [a retirada da isenção fiscal]. É mais uma ameaça de Trump contra a instituição. Fica aquela dúvida. Jamil Chade, colunista do UOL

A ameaça para retirar a isenção fiscal de Harvard—considerada uma das instituições de ensino mais prestigiadas do mundo— se tornou a mais recente investida contra as universidades.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump tem como alvo as principais universidades dos EUA, ao congelar o financiamento federal, iniciar investigações, revogar vistos de estudantes e fazer outras exigências, dizendo que o ensino superior foi dominado por ideologias antissemitas, antiamericanas, marxistas e de "esquerda radical"

A Universidades Harvard reagiu processando o governo Trump na última segunda pelo congelamento do financiamento federal de US$ 2,3 bilhões, que ocorreu depois que a instituição se recusou a cumprir uma série de exigências feitas pela Casa Branca.

