Cardeais esperam conclave rápido para escolher o novo papa

Por Crispian Balmer

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Se os cardeais da Igreja Católica Romana não tiverem escolhido um novo papa até o terceiro dia do conclave da próxima semana, então as coisas não estarão indo como planejado.

Conclaves curtos, encerrados em poucos dias, projetam uma imagem de unidade, e a última coisa que os cardeais de vestes vermelhas querem é dar a impressão de que estão divididos e que a Igreja está à deriva após a morte do papa Francisco no mês passado.

"No máximo três dias", previu com confiança o cardeal salvadorenho Gregorio Rosa Chávez esta semana, antes da votação secreta, que começará na Capela Sistina em 7 de maio.

A duração média dos últimos 10 conclaves foi de 3,2 dias e nenhum durou mais de cinco. As duas últimas eleições -- em 2005 com o papa Bento 16 e em 2013 com Francisco -- foram concluídas em apenas dois dias.

O conclave é realizado em quantas rodadas de votação forem necessárias até que um candidato obtenha a maioria de dois terços, desencadeando a fumaça branca que informa ao mundo que aguarda o início de um novo papado.

"É evidente que quanto mais cédulas houver, mais difícil será o processo. Mas os sinais são de que eles querem prosseguir rapidamente", disse Giovanni Vian, professor de história cristã na Universidade Ca' Foscari de Veneza.

Alguns dos 133 cardeais que deverão entrar na Capela Sistina na quarta-feira já são possíveis papas há anos. Outros só se destacarão durante as atuais reuniões diárias, conhecidas como congregações gerais, onde os cardeais discutem o futuro da Igreja.

Quando Francisco morreu, a maioria dos observadores do Vaticano via o cardeal italiano Pietro Parolin e o prelado filipino Luis Antonio Tagle como os favoritos óbvios, com uma infinidade de outros possíveis candidatos seguindo seu rastro.

ESCOLHAS SÉRIAS

A votação inicial, na tarde em que o conclave começa, geralmente serve como uma caixa de ressonância informal na qual vários nomes são amplamente divulgados.

Alguns desses votos são simbólicos, oferecidos como gestos de respeito ou amizade antes do início da votação séria no dia seguinte, quando a força dos favoritos pode ser avaliada.

A partir do segundo dia, são realizadas duas votações pela manhã e duas à tarde. De acordo com os regulamentos do conclave, se ninguém for escolhido após os três primeiros dias, os cardeais devem fazer uma "pausa de oração" de um dia antes de continuar.

Em breve fica claro se há um candidato viável ou se será necessário um candidato de compromisso.

"Se não conseguirmos um novo papa rapidamente, isso mostrará que o impulso para os favoritos se esgotou muito rapidamente", disse o rev. Thomas Reese, padre jesuíta e comentarista do Vaticano.

"Isso também reforçará o fato de que há muitos cardeais lá dentro e eles simplesmente não se conhecem muito bem", acrescentou.

O papa Francisco nomeou cerca de 80% dos cardeais eleitores, muitos deles em dioceses distantes, enquanto buscava fortalecer a Igreja em áreas onde antes tinha alcance limitado.