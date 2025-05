Candidato a presidente do PT, Edinho Silva viajou por 13 estados em 4 meses

Em campanha para o comando do PT, o ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva tem buscado votos em vários municípios brasileiros. Ele já passou por 13 estados, além do Distrito Federal, nos últimos 4 meses.

O que aconteceu

Edinho é pré-candidato à presidência do PT. A eleição interna acontece no dia 6 de julho, e o escolhido ficará à frente do partido por quatro anos.

Desde janeiro, o petista esteve em 13 estados e no Distrito Federal em busca de votos. Ele participou de plenárias do PT e eventos com a militância em ao menos 25 municípios, além de encontros com prefeitos e governadores aliados.

A maior parte da campanha está concentrada nas capitais de estados do Sudeste e Nordeste. Edinho já foi a cinco dos nove estados nordestinos. No Sudeste, ele repetiu viagens ao Rio de Janeiro e São Paulo, mas também visitou municípios do interior, como Campinas, Sorocaba, Matão e São Carlos.

Edinho viajou mais que Lula em 2022. Na campanha para o primeiro turno da eleição presidencial, o então candidato esteve em 10 estados.

Viagens viraram alvo de questionamento de adversários. Valter Pomar, dirigente histórico do PT e pré-candidato ao comando do partido, questionou se a direção da sigla estava bancando viagens de jatinho para Edinho, após ele visitar três estados em três dias, no início de abril (Tocantins, Mato Grosso e Minas Gerais). O diretório nacional do PT nega.

Empresário emprestou avião para Edinho. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, o ruralista Carlos Augustin, assessor especial do Ministério da Agricultura, cedeu sua aeronave para que o candidato se deslocasse de Palmas (TO) a Cuiabá (MT) em 5 de abril, por falta de voos de carreira.

Ao UOL, Edinho afirmou que todos os custos da pré-campanha são cobertos por filiados do partido. Ele também disse que gostaria de passar por todos os estados até a eleição, mas não sabe se será possível. "Todas [as cidades] são prioridade em uma eleição como a do PT, onde quem vota é o filiado", disse.

PT enfrenta divergências internas

Edinho é o favorito de Lula para dirigir o partido, segundo aliados. Além de prefeito de Araraquara, ele foi deputado estadual e ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social) do governo Dilma Rousseff. Também coordenou a campanha de Lula em 2022.

Ainda não há consenso em torno do nome dele. Ao UOL, o presidente interino do PT, senador Humberto Costa, disse que vai trabalhar pela unidade em torno da candidatura de Edinho.

No início de abril, o prefeito de Maricá e atual vice-presidente do partido, Washington Quaquá, anunciou que vai disputar a eleição. Ele e Edinho integram a corrente majoritária do partido, a Construindo um Novo Brasil (CNB).

O deputado Rui Falcão também lançou sua pré-candidatura. Ele já comandou o PT em outras duas ocasiões e também é próximo de Lula. Há outros dois pré-candidatos até o momento: Valter Pomar e Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais do partido.